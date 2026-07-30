Milei anuncia la reforma del BCRA en cadena nacional: cuáles son los puntos centrales del proyecto

Los puntos centrales de la reforma del Banco Central

Milei adelantó que la nueva Carta Orgánica estará estructurada sobre cinco modificaciones centrales. Según expresó, la iniciativa buscará “poner fin a 91 años de historia” y modificar de raíz el funcionamiento de la autoridad monetaria.

El primer cambio será redefinir el mandato principal del Banco Central. El Gobierno pretende eliminar los cinco objetivos incorporados en la Carta Orgánica vigente desde el año 2012 y establecer que la misión fundamental del organismo sea preservar el valor de la moneda.

En concreto, para desplazar al titular del BCRA o a alguno de sus directores se necesitaría el respaldo de dos tercios del Senado y de dos tercios de Diputados. Actualmente, la remoción no requiere la aprobación de ambas cámaras con esa mayoría.

En concreto, las cinco modificaciones son:

Mandato único y prioridad de la moneda

La misión primaria y fundamental del organismo pasa a ser exclusivamente custodiar la estabilidad de precios. De acuerdo con la explicación presidencial, esta modificación parte de considerar que la inflación es un fenómeno monetario provocado por un exceso de oferta de dinero, ya sea por un aumento de la cantidad emitida o por una caída de su demanda, que termina reduciendo el poder adquisitivo de la moneda.

Fin del financiamiento al Tesoro

Queda prohibido que el BCRA otorgue adelantos transitorios o cualquier forma de asistencia financiera directa o indirecta al sector público (Nación, Provincias y Municipios) para cubrir déficit fiscal.

Además, se establece un régimen de responsabilidades con penas de prisión de carácter no excarcelable para los funcionarios del BCRA, el Poder Ejecutivo y los legisladores que autoricen presupuestos con déficit financiados mediante emisión, catalogando esta práctica bajo la figura de asociación ilícita.

Según adelantaron fuentes oficiales, el proyecto restringe al BCRA de financiar gastos del Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, como así también la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

Independencia y gobernanza reforzada

Se endurecen los requisitos legales para la remoción del presidente y el directorio del organismo, exigiendo una mayoría calificada de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso para poder desplazarlos de sus cargos.

Otro de los puntos centrales será reforzar la estabilidad de las autoridades del Banco Central frente a los cambios políticos. Si bien se mantendría el actual mecanismo de designación del presidente y de los integrantes del Directorio, la remoción pasaría a requerir una mayoría agravada.

Limitación al giro de utilidades

Se prohíbe la transferencia de ganancias originadas en cambios contables o de revaluación de activos extranjeros hacia el Tesoro Nacional.

Los resultados netos obtenidos por el manejo de cartera del BCRA solo podrán ser transferidos al Estado con el fin específico de cancelar deuda pública, impidiendo su uso para solventar gastos corrientes.

Eliminación de Letras Intransferibles

Se erradica de forma definitiva el mecanismo de las Letras Intransferibles, mediante el cual administraciones previas retiraban reservas en dólares del Banco Central a cambio de títulos públicos intransferibles emitidos por el Tesoro.