En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
BCRA
Casa Rosada
Casa Rosada

Milei anuncia la reforma del BCRA en cadena nacional: cuáles son los puntos centrales del proyecto

El Presidente graba esta tarde un mensaje de alrededor de 20 minutos en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que será transmitido a las 20. Uno por uno, en qué consiste la iniciativa oficial.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
Javier Milei

Javier Milei, junto a Luis Caputo y Santiago Bausili (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei grabará esta tarde el mensaje con el que presentará el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El discurso será emitido esta noche a las 20 por cadena nacional, la número 11 desde que Milei llegó al Gobierno en diciembre de 2023, y se extenderá por alrededor de 20 minutos.

Leé también Cuáles fueron las repercusiones del discurso de Javier Milei en Cadena Nacional
El presidente Javier Milei habló esta noche en una cadena nacional. (Foto: Presidencia)

Desde la Casa Rosada confirmaron a A24.com que el mandatario grabará el mensaje alrededor de las 16 en el Salón Blanco. Allí estará acompañado por el equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, quien participó en la redacción del proyecto. Otras fuentes oficiales confirmaron que también estará presente el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En el mensaje, el Presidente anunciará los puntos centrales del proyecto que enviará esta misma semana al Congreso con la intención de que sea tratado como una de las leyes prioritarias para la administración libertaria.

Los puntos centrales de la reforma del Banco Central

Milei adelantó que la nueva Carta Orgánica estará estructurada sobre cinco modificaciones centrales. Según expresó, la iniciativa buscará “poner fin a 91 años de historia” y modificar de raíz el funcionamiento de la autoridad monetaria.

El primer cambio será redefinir el mandato principal del Banco Central. El Gobierno pretende eliminar los cinco objetivos incorporados en la Carta Orgánica vigente desde el año 2012 y establecer que la misión fundamental del organismo sea preservar el valor de la moneda.

En concreto, para desplazar al titular del BCRA o a alguno de sus directores se necesitaría el respaldo de dos tercios del Senado y de dos tercios de Diputados. Actualmente, la remoción no requiere la aprobación de ambas cámaras con esa mayoría.

En concreto, las cinco modificaciones son:

  • Mandato único y prioridad de la moneda

La misión primaria y fundamental del organismo pasa a ser exclusivamente custodiar la estabilidad de precios. De acuerdo con la explicación presidencial, esta modificación parte de considerar que la inflación es un fenómeno monetario provocado por un exceso de oferta de dinero, ya sea por un aumento de la cantidad emitida o por una caída de su demanda, que termina reduciendo el poder adquisitivo de la moneda.

  • Fin del financiamiento al Tesoro

Queda prohibido que el BCRA otorgue adelantos transitorios o cualquier forma de asistencia financiera directa o indirecta al sector público (Nación, Provincias y Municipios) para cubrir déficit fiscal.

Además, se establece un régimen de responsabilidades con penas de prisión de carácter no excarcelable para los funcionarios del BCRA, el Poder Ejecutivo y los legisladores que autoricen presupuestos con déficit financiados mediante emisión, catalogando esta práctica bajo la figura de asociación ilícita.

Según adelantaron fuentes oficiales, el proyecto restringe al BCRA de financiar gastos del Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, como así también la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

  • Independencia y gobernanza reforzada

Se endurecen los requisitos legales para la remoción del presidente y el directorio del organismo, exigiendo una mayoría calificada de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso para poder desplazarlos de sus cargos.

Otro de los puntos centrales será reforzar la estabilidad de las autoridades del Banco Central frente a los cambios políticos. Si bien se mantendría el actual mecanismo de designación del presidente y de los integrantes del Directorio, la remoción pasaría a requerir una mayoría agravada.

  • Limitación al giro de utilidades

Se prohíbe la transferencia de ganancias originadas en cambios contables o de revaluación de activos extranjeros hacia el Tesoro Nacional.

Los resultados netos obtenidos por el manejo de cartera del BCRA solo podrán ser transferidos al Estado con el fin específico de cancelar deuda pública, impidiendo su uso para solventar gastos corrientes.

  • Eliminación de Letras Intransferibles

Se erradica de forma definitiva el mecanismo de las Letras Intransferibles, mediante el cual administraciones previas retiraban reservas en dólares del Banco Central a cambio de títulos públicos intransferibles emitidos por el Tesoro.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
BCRA Casa Rosada Javier Milei
Notas relacionadas
Cristina Kirchner cruzó a Milei por su Cadena Nacional: "A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza"
Javier Milei hablará en cadena nacional el próximo lunes para presentar el Presupuesto 2026
Los entretelones de la Cadena Nacional de Milei por YPF: "Nosotros no apostamos con los argentinos, simplemente ganamos"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar