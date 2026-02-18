Qué es la activación miofascial y por qué cada vez más centros estéticos la incorporan

Andrea Montes, la Argentina que desarrolla un abordaje de activación miofascial aplicado a la práctica cosmetológica
Andrea Montes, la Argentina que desarrolla un abordaje de activación miofascial aplicado a la práctica cosmetológica
Andrea Montes, la Argentina que desarrolla un abordaje de activación miofascial aplicado a la práctica cosmetológica
Con 25 años de trayectoria en el campo de la cosmetología, Andrea Montes desarrolló un método de activación miofascial integral orientado al trabajo sobre el tejido cutáneo y subcutáneo desde una perspectiva funcional.
El abordaje se fundamenta en la activación miofascial facial y corporal como instancia previa y complementaria a distintos procedimientos estéticos. Integra evaluación individualizada, intervención manual específica y pautas de cuidado domiciliario, con eje en la fisiología cutánea y capilar.
Actualmente atiende en consultorios ubicados en Pilar, Nordelta y Tortuguitas. Asimismo, desarrolla actividad profesional periódica en Santa Fe Capital, donde trabaja en articulación con la profesional Karina Ortiz Barbero y con los Doctores De La Torre en los casos que requieren evaluación interdisciplinaria.
En la provincia de Santa Fe, el ejercicio profesional se encuentra habilitado y matriculado conforme a la normativa vigente del Colegio de Cosmetólogos correspondiente.
El método propone intervenir sobre el sistema miofascial como componente estructural del tejido, considerando su influencia en la microcirculación, el trofismo celular y la respuesta biológica local.
Entre los ejes de trabajo se incluyen:
Andrea Montes es Técnica Universitaria en Cosmetología y Cosmiatría y se encuentra finalizando la Licenciatura en Cosmetología Corporal y Facial. Su formación incluye capacitaciones internacionales, particularmente en Taiwán, donde profundizó en técnicas de activación tisular y enfoques integrales aplicados a la estética profesional.
El trabajo en consultorio se complementa con un sistema de educación en cuidado domiciliario denominado Skin Care Consciente®, orientado a la sostenibilidad de los resultados mediante pautas personalizadas de rutina cotidiana.
Si bien el estándar metodológico se mantiene en todas las sedes —evaluación individual, diseño de protocolos específicos y seguimiento— la demanda presenta variaciones según el contexto:
En Pilar y Nordelta predominan consultas vinculadas a prevención y mantenimiento.
En Tortuguitas se observa una distribución equilibrada entre prevención y abordajes correctivos.
En Santa Fe Capital se registra una mayor consulta por protocolos capilares, incluyendo diagnóstico específico del cuero cabelludo y activación miofascial asociada.
La práctica integra formación académica y desarrollo metodológico propio dentro del campo de la estética profesional.