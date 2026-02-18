Qué es la activación miofascial y por qué cada vez más centros estéticos la incorporan

En la provincia de Santa Fe, el ejercicio profesional se encuentra habilitado y matriculado conforme a la normativa vigente del Colegio de Cosmetólogos correspondiente.

Fundamentos del abordaje

El método propone intervenir sobre el sistema miofascial como componente estructural del tejido, considerando su influencia en la microcirculación, el trofismo celular y la respuesta biológica local.

Entre los ejes de trabajo se incluyen:

Técnicas de liberación miofascial facial y corporal

Estimulación de la microcirculación superficial

Optimización del trofismo tisular

Preparación del tejido para procedimientos faciales, corporales y capilares

Activación miofascial del cuero cabelludo en protocolos capilares específicos

Se prioriza la preparación del terreno biológico como instancia previa a intervenciones estéticas más complejas, con el objetivo de favorecer una respuesta tisular adecuada.

Formación académica

Andrea Montes es Técnica Universitaria en Cosmetología y Cosmiatría y se encuentra finalizando la Licenciatura en Cosmetología Corporal y Facial. Su formación incluye capacitaciones internacionales, particularmente en Taiwán, donde profundizó en técnicas de activación tisular y enfoques integrales aplicados a la estética profesional.

Continuidad domiciliaria

El trabajo en consultorio se complementa con un sistema de educación en cuidado domiciliario denominado Skin Care Consciente®, orientado a la sostenibilidad de los resultados mediante pautas personalizadas de rutina cotidiana.

Variabilidad de la demanda según sede

Si bien el estándar metodológico se mantiene en todas las sedes —evaluación individual, diseño de protocolos específicos y seguimiento— la demanda presenta variaciones según el contexto:

En Pilar y Nordelta predominan consultas vinculadas a prevención y mantenimiento.

En Tortuguitas se observa una distribución equilibrada entre prevención y abordajes correctivos.

En Santa Fe Capital se registra una mayor consulta por protocolos capilares, incluyendo diagnóstico específico del cuero cabelludo y activación miofascial asociada.

La práctica integra formación académica y desarrollo metodológico propio dentro del campo de la estética profesional.