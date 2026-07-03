A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SINCERA

La actitud de Nicki Nicole al ser consultada por la guerra entre Emilia Mernes y Tini: "Algo muy..."

La cantante Nicki Nicole habló con Intrusos y se refirió entre otros temas a la fuerte pelea de sus colegas Emilia Mernes y Tini Stoessel.

3 jul 2026, 15:40
Banner seguínos en google Primicias Ya
La actitud de Nicki Nicole al ser consultada por la guerra entre Emilia Mernes y Tini: Algo muy...

La actitud de Nicki Nicole al ser consultada por la guerra entre Emilia Mernes y Tini: "Algo muy..."

La actitud de Nicki Nicole al ser consultada por la guerra entre Emilia Mernes y Tini: Algo muy...

La actitud de Nicki Nicole al ser consultada por la guerra entre Emilia Mernes y Tini: "Algo muy..."

Nicki Nicole habló de varios temas en una nota a solas con el programa Intrusos (América Tv) donde se mostró primera entusiasmada por su presente musical y en televisión donde será jurado del reality Popstars (Telefe).

"Está en un 70 por ciento (su nuevo material), estoy con mucho trabajo y un contexto muy lindo que se está dando de una etapa que nunca hice como Popstars y todo ese mundo que voy a estar ahí de jurado. Es algo muy nuevo para mí pero me parece una experiencia muy linda también", comenzó la cantante.

Y acerca de ese rol como jurado en el programa, Nicki Nicole remarcó: "En La Voz estuve reemplazando a Lali (Espósito) pero siento que estuve como un poquitito y voy a estar con Ángela (Torres) para conocernos más, si bien siempre escuché su música, nunca terminamos de conocernos y siento que es una persona espectacular, quiero que en Popstars cante porque la rompe".

En cuanto a su presente y pasado sentimental, dijo que su relación con el futbolista de la selección de España, Lamine Yamal, la cual terminó a fines del año pasado, "fue un romance fugaz, no hubo infidelidad, fue como así al pasar", y remarcó que ahora "no tiene ganas de enamorarse".

Qué dijo Nicki Nicole sobre la tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Sobre el final de la entrevista para el ciclo de espectáculos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Nicki Nicole fue consultada por la feroz guerra entre sus colegas Emilia Mernes y Tini Stoessel que mantiene en constante atención a sus fanáticas y evitó profundizar en los detalles puntuales del conflicto.

"Sabía que me lo podías llegar a preguntar pero es como algo tan ajeno a mí que no me gusta hablar de personas que no están presentes, me parecen dos artistas increíbles y siento que es algo sumamente de ellas", comentó la artista.

Y cerró con prudencia sobre la marcada distancia entre ambas cantantes: "No sé nada al respecto, ni indagé, es algo como muy ajeno. A veces los terceros se meten tanto que no está tan bueno, no me gusta el mundo de la pelea".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nicki Nicole Emilia Mernes Tini Stoessel

Lo más visto