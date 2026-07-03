La actitud de Nicki Nicole al ser consultada por la guerra entre Emilia Mernes y Tini: "Algo muy..."

Qué dijo Nicki Nicole sobre la tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Sobre el final de la entrevista para el ciclo de espectáculos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Nicki Nicole fue consultada por la feroz guerra entre sus colegas Emilia Mernes y Tini Stoessel que mantiene en constante atención a sus fanáticas y evitó profundizar en los detalles puntuales del conflicto.

"Sabía que me lo podías llegar a preguntar pero es como algo tan ajeno a mí que no me gusta hablar de personas que no están presentes, me parecen dos artistas increíbles y siento que es algo sumamente de ellas", comentó la artista.

Y cerró con prudencia sobre la marcada distancia entre ambas cantantes: "No sé nada al respecto, ni indagé, es algo como muy ajeno. A veces los terceros se meten tanto que no está tan bueno, no me gusta el mundo de la pelea".