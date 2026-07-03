Una adolescente de 14 años murió en un feroz tiroteo narco cuando caminaba con su abuela por la calle

Una cámara de seguridad instalada en el barrio registró la secuencia del ataque y las imágenes ya forman parte del expediente judicial.

La hipótesis de la Justicia: una guerra narco detrás del crimen

Tras el hecho, el fiscal Fornaro se trasladó al lugar para coordinar el operativo policial. Poco después, efectivos de la Policía Bonaerense localizaron la camioneta utilizada en el ataque, una Volkswagen Suran, y avanzaron con las primeras reconstrucciones del episodio.

De acuerdo con la investigación, el hombre al que estaba dirigido el ataque, conocido como "Neko", respondió a los disparos desde el lugar antes de escapar. La principal sospecha es que se trata de un presunto vendedor de drogas del barrio y que el ataque fue consecuencia de una disputa entre bandas narco por el control del territorio.

El Hospital Simplemente Evita, donde ingresaron a las víctimas. (Foto: archivo)

Por ese motivo, el fiscal también lo busca como uno de los posibles involucrados en el enfrentamiento. La acusación por homicidio agravado alcanzará a todos aquellos que hayan participado del tiroteo que terminó con la muerte de la adolescente.

Bronca vecinal e incendio de la casa del sospechoso

La indignación de los vecinos no tardó en hacerse sentir. Horas después del crimen, un grupo de personas incendió la vivienda de "Neko", a quien responsabilizan por el enfrentamiento que derivó en la muerte de Candela.

Mientras continúan los allanamientos y la búsqueda de los sospechosos, la Justicia intenta esclarecer la mecánica del ataque y determinar el rol de cada uno de los involucrados en un crimen que volvió a poner en evidencia la escalada de violencia narco que atraviesa distintos sectores de La Matanza.