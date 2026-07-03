En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
adolescente
La Matanza
Inseguridad

Una adolescente de 14 años murió en un feroz tiroteo narco cuando caminaba con su abuela por la calle

La mujer también resultó herida y permanece internada tras ser sometida a una cirugía de urgencia. Una cámara de seguridad instalada en el barrio registró la secuencia del ataque.

Banner Seguinos en google DESK
Candela llegó muerta al hospital. Tenía 14 años. (Foto: Facebook/Daniela García).

Candela llegó muerta al hospital. Tenía 14 años. (Foto: Facebook/Daniela García).

La violencia vinculada al narcotráfico volvió a golpear a La Matanza. Una adolescente de 14 años fue asesinada de un balazo en la cabeza mientras caminaba junto a su abuela por una calle de Virrey del Pino, luego de quedar atrapadas en un enfrentamiento armado entre un sicario y el hombre al que intentaban matar, en tanto, la mujer también resultó herida y permanece internada tras ser sometida a una cirugía de urgencia.

Leé también Daniel Hadad fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de La Matanza
El empresario resaltó que muchos estudiantes de la universidad son primera generación de graduados y lo vinculó con su propia historia. (Foto: Gentileza Infobae).

El crimen ocurrió este jueves por la tarde en la esquina de Dupuy y Atalaya, en el barrio Villa Dorrego, y es investigado por el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien ordenó una batería de más de 15 allanamientos para dar con los responsables. Para los investigadores, el ataque está directamente relacionado con una disputa por la venta de drogas en la zona, donde en los últimos días también se registró un triple crimen vinculado al narcomenudeo.

La víctima fatal fue identificada como Candela Urquiza, de 14 años. La joven caminaba junto a su abuela Blanca, de 50 años, cuando una camioneta blanca apareció en el lugar y abrió fuego contra un hombre conocido en el barrio con el apodo de "Neko".

Según reconstruyeron los investigadores, el sicario falló su objetivo y los disparos impactaron contra la adolescente y su abuela. Candela recibió un balazo en la cabeza y llegó sin vida al Hospital Simplemente Evita, mientras que la mujer sufrió una herida de bala en la espalda y debió ser operada de urgencia.

Una cámara de seguridad instalada en el barrio registró la secuencia del ataque y las imágenes ya forman parte del expediente judicial.

La hipótesis de la Justicia: una guerra narco detrás del crimen

Tras el hecho, el fiscal Fornaro se trasladó al lugar para coordinar el operativo policial. Poco después, efectivos de la Policía Bonaerense localizaron la camioneta utilizada en el ataque, una Volkswagen Suran, y avanzaron con las primeras reconstrucciones del episodio.

De acuerdo con la investigación, el hombre al que estaba dirigido el ataque, conocido como "Neko", respondió a los disparos desde el lugar antes de escapar. La principal sospecha es que se trata de un presunto vendedor de drogas del barrio y que el ataque fue consecuencia de una disputa entre bandas narco por el control del territorio.

El Hospital Simplemente Evita, donde ingresaron a las víctimas. (Foto: archivo)

El Hospital Simplemente Evita, donde ingresaron a las víctimas. (Foto: archivo)

Por ese motivo, el fiscal también lo busca como uno de los posibles involucrados en el enfrentamiento. La acusación por homicidio agravado alcanzará a todos aquellos que hayan participado del tiroteo que terminó con la muerte de la adolescente.

Bronca vecinal e incendio de la casa del sospechoso

La indignación de los vecinos no tardó en hacerse sentir. Horas después del crimen, un grupo de personas incendió la vivienda de "Neko", a quien responsabilizan por el enfrentamiento que derivó en la muerte de Candela.

Mientras continúan los allanamientos y la búsqueda de los sospechosos, la Justicia intenta esclarecer la mecánica del ataque y determinar el rol de cada uno de los involucrados en un crimen que volvió a poner en evidencia la escalada de violencia narco que atraviesa distintos sectores de La Matanza.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
adolescente La Matanza
Notas relacionadas
Brutal entradera en La Matanza: tres delincuentes golpearon a una jubilada y todo quedó filmado
"¿Qué te pasa gato?": el tremendo ataque de un automovilista a un colectivero en La Matanza
La fuerte carta del papá de Agostina Vega tras la polémica por la investigación: "No voy a permitir..."

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar