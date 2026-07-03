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El ranking histórico de los Mundiales al que se puede acercar la Selección Argentina si elimina a Cabo Verde

La Selección Argentina busca su boleto a la próxima ronda de la Copa del Mundo ante el combinado africano en el Hard Rock Stadium. Más allá del valor que tiene seguir en carrera en el Mundial, una victoria consolidará al conjunto nacional en la cima de un selecto listado histórico a nivel global.

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Foto: Reuters 

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El cruce eliminatorio en los Estados Unidos esconde un incentivo estadístico de primer nivel para los libros de historia del fútbol internacional. La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde este viernes, desde las 19, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En caso de que avance de fase, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni podrá acercarse a un ranking histórico de las Copas del Mundo: ser uno de los países que más veces disputó la instancia de octavos de final.

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Buena noticia que recibió Scaloni. (Foto: Reuters

La Albiceleste es actualmente uno de los seleccionados que más veces dijo presente en la mencionada ronda. En caso de que se clasifique a la próxima instancia, la Albiceleste alcanzará las once presencias en octavos de final de un Mundial. Con ese número en su haber, Argentina logrará posicionarse de manera solitaria como el único escolta inmediato del líder de este registro en particular.

Por el momento, el elenco celeste y blanco tiene diez participaciones en octavos de final. Argentina comparte ese lugar de privilegio estadístico con España, que alcanzó la línea de las diez tras vencer a Austria este jueves, y con Alemania, que quedó eliminada en 16vos de final con Paraguay y ya no podrá engrosar esa marca en la presente edición mundialista.

Qué selección lidera el ranking de más presencias en octavos de final de los Mundiales

El listado general de asistencias a la instancia de los 16 mejores equipos del planeta está gobernado por el clásico rival sudamericano de la Albiceleste. Brasil gobierna en ese listado con 13 presencias en octavos de los Mundiales, luego de vencer en esta edición por 2-1 a Japón sobre el final del partido.

La Verdeamarela ya sabe que chocará con Noruega en la próxima fase del certamen. Sin embargo, si el combinado liderado por Lionel Scaloni cumple con su tarea este viernes por la tarde en Miami, Argentina quedaría como el único escolta en la tabla general, a solo dos clasificaciones de distancia del representativo brasileño.

Cuántas veces se quedó Argentina afuera de los octavos de final en la historia

Al repasar la trayectoria del combinado nacional en las citas ecuménicas bajo el sistema moderno de competencia, la regularidad del equipo es casi perfecta. La única vez que la Albiceleste se clasificó a un Mundial y no participó en octavos fue en Corea-Japón 2002, cuando el equipo conducido por Marcelo Bielsa quedó eliminado tempranamente en la fase de grupos.

En tanto, la Selección Argentina sí tuvo presencia efectiva en octavos en las ediciones de 1934, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Cabe aclarar que en el certamen de 1938 la delegación nacional no asistió a la competencia, mientras que en las ediciones posteriores y hasta España 1982 inclusive, no existía esta instancia bajo el formato que se encuentra vigente en la actualidad.

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