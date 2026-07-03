El ranking histórico de los Mundiales al que se puede acercar la Selección Argentina si elimina a Cabo Verde

La Verdeamarela ya sabe que chocará con Noruega en la próxima fase del certamen. Sin embargo, si el combinado liderado por Lionel Scaloni cumple con su tarea este viernes por la tarde en Miami, Argentina quedaría como el único escolta en la tabla general, a solo dos clasificaciones de distancia del representativo brasileño.

Cuántas veces se quedó Argentina afuera de los octavos de final en la historia

Al repasar la trayectoria del combinado nacional en las citas ecuménicas bajo el sistema moderno de competencia, la regularidad del equipo es casi perfecta. La única vez que la Albiceleste se clasificó a un Mundial y no participó en octavos fue en Corea-Japón 2002, cuando el equipo conducido por Marcelo Bielsa quedó eliminado tempranamente en la fase de grupos.

En tanto, la Selección Argentina sí tuvo presencia efectiva en octavos en las ediciones de 1934, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Cabe aclarar que en el certamen de 1938 la delegación nacional no asistió a la competencia, mientras que en las ediciones posteriores y hasta España 1982 inclusive, no existía esta instancia bajo el formato que se encuentra vigente en la actualidad.