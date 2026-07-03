Cómo ahorrar energía para calefaccionar tu casa en invierno y reducir el consumo en los días más fríos

La principal diferencia radica en su funcionamiento. En lugar de producir calor mediante una resistencia eléctrica, estos equipos emplean una bomba de calor, un sistema que traslada la energía térmica desde el exterior hacia el interior del ambiente.

Gracias a este mecanismo, el rendimiento energético resulta considerablemente superior al de los calefactores eléctricos tradicionales.

Por qué un aire acondicionado Inverter gasta mucho menos

El secreto está en la eficiencia con la que trabaja el equipo. Los sistemas eléctricos convencionales convierten prácticamente toda la electricidad consumida en calor. En cambio, un aire acondicionado con bomba de calor utiliza la electricidad para mover energía térmica de un lugar a otro.

Esto permite que por cada unidad de electricidad consumida pueda entregar entre cuatro y seis unidades de calor, dependiendo de las condiciones climáticas y del equipo utilizado. Como consecuencia, el consumo eléctrico disminuye de manera significativa frente a otros sistemas de calefacción.

Los especialistas remarcaron que esta diferencia explica por qué un aire acondicionado moderno puede resultar mucho más económico durante el invierno, incluso si permanece encendido varias horas al día.

Los equipos eléctricos que más consumen

En el mercado existen numerosos aparatos destinados a calefaccionar ambientes.

Entre los más utilizados se encuentran:

Caloventores.

Radiadores eléctricos de aceite.

Estufas halógenas.

Estufas de cuarzo.

Paneles infrarrojos.

Placas vitrocerámicas.

Vitroconvectores.

Todos estos equipos funcionan mediante resistencias eléctricas y, aunque suelen destacarse por su facilidad de uso y su bajo costo inicial, también figuran entre los dispositivos que mayor cantidad de electricidad demandan.

Su consumo elevado termina reflejándose en la factura de energía, especialmente durante los meses más fríos del año.

Cómo elegir un equipo realmente eficiente

Antes de comprar un aire acondicionado para calefaccionar una vivienda, los especialistas recomendaron prestar especial atención a la etiqueta de eficiencia energética.

Ese etiquetado permite conocer el nivel de consumo tanto en modo frío como en modo calor.

Actualmente conviven diferentes escalas de clasificación energética, por lo que resulta importante revisar cuidadosamente la información antes de realizar la compra.

Elegir un equipo eficiente puede marcar una diferencia significativa en el consumo durante toda su vida útil.

Además, una correcta instalación, el mantenimiento periódico de los filtros y una temperatura programada adecuada también contribuyen a reducir el gasto energético.

Otros consejos para gastar menos durante el invierno

Más allá del sistema de calefacción elegido, existen hábitos sencillos que ayudan a disminuir el consumo eléctrico.

Entre las principales recomendaciones de los especialistas se destacan:

Mantener puertas y ventanas correctamente cerradas para evitar pérdidas de calor.

Sellar filtraciones de aire en aberturas.

Aprovechar la luz solar durante el día.

Cerrar cortinas y persianas durante la noche para conservar la temperatura interior.

Realizar el mantenimiento periódico de los equipos.

Evitar programar temperaturas excesivamente altas, ya que cada grado adicional incrementa el consumo eléctrico.

Combinadas con un sistema de calefacción eficiente, estas medidas permiten reducir aún más el gasto energético sin resignar confort durante los meses más fríos del año.