José Coronado arrasa en Netflix con la serie española del momento y apenas tiene 8 episodios

La trama gira alrededor de Federico Seligman, un poderoso empresario dedicado al mundo de los medios de comunicación. Durante dos años permaneció alejado de la conducción de su conglomerado empresarial debido a una grave enfermedad que lo obligó a dejar todas sus responsabilidades.

Sin embargo, una vez recuperado decide volver para reencontrarse con la empresa que construyó durante décadas. Lo que encuentra dista mucho de aquello que había imaginado.

Mientras él luchaba por recuperar su salud, sus cuatro hijos tomaron las riendas del negocio familiar y comenzaron a aplicar una estrategia completamente distinta a la que siempre había defendido su padre. Las decisiones tomadas durante su ausencia modificaron profundamente el funcionamiento de la compañía y también alteraron el delicado equilibrio entre los integrantes de la familia.

Ese regreso marca el inicio de una batalla silenciosa donde cada conversación esconde una intención, cada alianza puede romperse en cuestión de minutos y cada movimiento puede definir el destino del grupo empresarial.

Por qué muchos la comparan con "Succession"

Desde su estreno, gran parte de la conversación alrededor de Legado giró en torno a las similitudes que mantiene con Succession.

La comparación no surge únicamente porque ambas historias estén protagonizadas por un magnate de los medios de comunicación. También existe un fuerte componente familiar donde los hijos compiten por quedarse con el control del imperio construido por su padre.

En las dos producciones, la confianza es un recurso escaso. Los pactos cambian constantemente, las traiciones aparecen cuando menos se esperan y las diferencias personales terminan afectando decisiones empresariales multimillonarias.

No obstante, Legado desarrolla una identidad propia. La serie española apuesta por un enfoque más cercano al contexto empresarial europeo y construye un relato donde los conflictos familiares adquieren un peso emocional importante. El objetivo no consiste en imitar a la exitosa producción internacional, sino ofrecer una mirada diferente sobre temas similares.

José Coronado lidera un elenco de gran nivel

Jose Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Iván Pellicer

Lucas Nabor

Una serie pensada para quienes disfrutan los dramas adultos

Legado no busca convertirse en una copia de ninguna otra producción.

Si bien comparte algunos elementos con Succession, construye una propuesta con personalidad propia, centrada en las relaciones familiares, el poder empresarial y las consecuencias de las decisiones tomadas durante años.

La serie invita al espectador a preguntarse hasta dónde puede llegar una familia cuando el dinero y el prestigio comienzan a pesar más que los afectos.

También plantea una reflexión sobre el significado de la herencia, no solo desde el aspecto económico, sino desde los valores, las convicciones y la identidad que una generación intenta transmitir a la siguiente.

Gracias a una historia sólida, actuaciones convincentes y una puesta en escena cuidada, Legado logró posicionarse como una de las producciones españolas más comentadas de Netflix y como una alternativa muy atractiva para quienes buscan dramas intensos, cargados de tensión y con personajes capaces de sorprender en cada episodio.

Tráiler oficial de "Legado" en Netflix