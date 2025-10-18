Qué hacer si se enciende la luz del resorte en el tablero de tu auto: cuál suele ser la principal falla

Estos dispositivos precalientan la cámara de combustión, permitiendo que el diésel se encienda de manera adecuada, ya que a diferencia de los motores a nafta, que se encienden con chispa, los diésel requieren calor adicional. Cada cilindro cuenta con su propio calentador, lo que asegura un arranque rápido y eficiente y evita problemas de funcionamiento cuando el motor está frío.