Qué hacer si se enciende la luz del resorte en el tablero de tu auto: cuál suele ser la principal falla

En los autos diésel, puede ocurrir que se encienda en el tablero una luz de alerta con forma de rulo o resorte. Este símbolo, desconocido por muchos conductores, es clave conocerlo para prevenir problemas mecánicos futuros.
En muchos autos diésel, el encendido de la luz con forma de resorte en el tablero está vinculado al sistema de calentadores.
La luz está directamente relacionada con el sistema de calentadores, también conocidos como bujías de precalentamiento, que son esenciales para que el motor diésel funcione correctamente, especialmente en arranques en frío.
Estos dispositivos precalientan la cámara de combustión, permitiendo que el diésel se encienda de manera adecuada, ya que a diferencia de los motores a nafta, que se encienden con chispa, los diésel requieren calor adicional. Cada cilindro cuenta con su propio calentador, lo que asegura un arranque rápido y eficiente y evita problemas de funcionamiento cuando el motor está frío.
Cuando la luz se enciende en el tablero, puede señalar un problema en el sistema de precalentamiento. Esto puede deberse a uno o varios calentadores dañados o a un fallo en el circuito. No debe ignorarse, ya que afecta directamente el arranque y el funcionamiento del motor.
Señales de falla
Dificultad para arrancar: el motor tarda más en encender, especialmente durante un arranque en frío.
Humo blanco o gris al encender el auto: indica que el combustible no se quema correctamente.
Luz de alerta encendida o parpadeando en el tablero: la señal más clara de que hay un problema.
Si la luz de los calentadores se enciende, se recomienda llevar el auto a un taller de confianza para revisar el sistema. Ignorar la señal puede generar problemas mayores, como dificultades permanentes al arrancar, mayor desgaste del motor y acumulación de residuos en el sistema de escape, lo que podría afectar otros componentes.