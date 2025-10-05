En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Gas
Explosión
Fuego

Fue a cargar gas y explotó el auto: el estremecedor episodio en una estación de servicio

La onda expansiva alcanzó a otros vehículos y desató escenas de pánico. Investigan si el tanque del auto que explotó era de fabricación artesanal.

Fue a cargar gas y explotó el auto: el estremecedor episodio en una estación de servicio

Fue a cargar gas y explotó el auto: el estremecedor episodio en una estación de servicio

Una fuerte explosión sacudió la tranquilidad del sur de la ciudad de Salta, cuando un auto estalló mientras cargaba gas natural comprimido (GNC) en una estación de servicio. El impacto dejó tres personas heridas y provocó daños materiales de gran magnitud, además de una fuerte conmoción entre los vecinos.

Leé también El vuelco de un camión con carne terminó en balas de goma y gases lacrimógenos contra vecinos
Un cordón policial se formó para resguardar la carne que terminó volcada tras el accidente. (Foto: Gentileza El Sol).

El hecho ocurrió en el surtidor Huayna Kápaj II, ubicado sobre la avenida Cochabamba, una zona transitada donde habitualmente se forman largas filas de vehículos para cargar gas. Según los primeros reportes, el estallido se produjo en el momento exacto en que el surtidor estaba conectado al tanque del automóvil, lo que generó una onda expansiva que alcanzó a otros dos autos que esperaban su turno.

explosion gas

“Fue un estruendo tremendo, parecía una bomba. El fuego y el humo salieron disparados hacia todos lados”, contó un empleado de la estación, aún visiblemente conmocionado. “Tuvimos que correr para alejarnos porque no sabíamos si iba a explotar otro vehículo”, agregó.

De acuerdo con la información preliminar, tres personas resultaron heridas por la explosión: el conductor del vehículo siniestrado, un empleado de la estación y un cliente que se encontraba a pocos metros. Todos fueron asistidos en el lugar por personal del Sistema de Emergencias 911 y trasladados al Hospital San Bernardo con lesiones de distinta consideración.

El auto quedó completamente destruido. Las imágenes que circularon por redes sociales muestran la carrocería destrozada, con las puertas arrancadas y el techo completamente deformado. Partes del vehículo fueron encontradas a más de 20 metros del punto de carga.

Un testigo que se encontraba cargando gas en otro surtidor relató: “Sentí el golpe y me tiró al piso. Cuando levanté la cabeza vi el auto hecho pedazos y a la gente corriendo. Fue desesperante”.

Sospechan que el tanque no cumplía con las normas de seguridad

Las primeras pericias apuntan a que el tanque del vehículo que explotó podría haber sido de fabricación artesanal o no haber pasado las inspecciones obligatorias establecidas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Esa irregularidad habría provocado una fuga o una sobrepresión fatal durante la carga.

“Todo indica que el tanque no cumplía con las normas vigentes. Vamos a esperar los resultados del peritaje técnico para confirmar si hubo manipulación o instalación irregular”, explicó una fuente policial a medios locales.

Según informó el portal Qué Pasa Salta, no es la primera vez que ocurre un episodio de este tipo en la ciudad. En los últimos años se registraron varios siniestros similares vinculados al mal estado o la fabricación no homologada de los tanques de GNC, lo que generó preocupación entre los usuarios y las autoridades.

explosion

Tras la explosión, el lugar se convirtió en un caos. Los clientes que estaban en la estación salieron corriendo hacia la avenida, mientras los vecinos de la zona se acercaban alarmados por el estruendo. Personal de Bomberos de la Policía de Salta, junto con efectivos del SAMEC y Defensa Civil, trabajaron durante varias horas en el operativo.

Los bomberos realizaron una inspección general en todos los surtidores para descartar nuevas fugas y aseguraron el perímetro. Luego, la zona quedó acordonada para permitir el trabajo de los peritos de la División Explosivos.

“Fue un milagro que no hubiera víctimas fatales”, reconoció un jefe del operativo. “El fuego no se propagó porque el sistema de emergencia del surtidor cortó el suministro de gas automáticamente”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gas Explosión
Notas relacionadas
Condenaron a Julio de Vido por la compra "indebida" de Gas Natural Licuado
Fue a cargar gas y explotó el auto: el estremecedor episodio en una estación de servicio
"El pueblo...": el mensaje de García Cuerva tras la Peregrinación a Luján

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar