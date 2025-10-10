Insólito incendio: un auto se prendió fuego y un parque nacional de Córdoba terminó en llamas

El vocero de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Córdoba, Roberto Schreiner, informó que no se registraron personas heridas ni asistidas médicamente, y que el Ministerio de Salud provincial envió tres ambulancias al lugar de manera preventiva.

Cerca de las 18.30, los brigadistas continuaban trabajando sobre dos frentes activos de unos cuatro kilómetros cada uno. Advirtieron que, debido a las condiciones del clima, el incendio podría mantenerse activo durante la noche.

En el operativo participan agentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego y bomberos voluntarios de los cuarteles de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende, además de 40 rescatistas del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

También intervienen cinco aviones hidrantes, tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que realizan descargas sobre los principales focos activos para intentar contener el avance de las llamas.