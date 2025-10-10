En vivo Radio La Red
14 VEHÍCULOS DESTRUIDOS

Insólito incendio: un auto se prendió fuego y un parque nacional de Córdoba terminó en llamas

El siniestro comenzó este viernes al mediodía en la Ruta de las Altas Cumbres y se extendió por más de cuatro kilómetros. Las autoridades evacuaron a 130 personas y trabajan brigadistas, bomberos y cinco aviones hidrantes para contener los focos activos impulsados por el viento y las altas temperaturas.

Las condiciones climáticas adversas, con vientos intensos, baja humedad y altas temperaturas, favorecieron la propagación del incendio, que los brigadistas intentaban controlar durante toda la jornada.

Todo comenzó cuando un auto se descompuso y se prendió fuego cerca del mediodía, dando origen a varios focos ígneos que se extendieron por cuatro kilómetros alrededor del Parque Nacional Quebrada del Condorito, sobre la ruta de las Altas Cumbres.

En pocos minutos, el fuego ingresó al perímetro del Parque Nacional, una zona delimitada pero rodeada de pastizales que la conectan con la ruta y otros terrenos. El incendio alcanzó el estacionamiento del lugar, donde destruyó los 14 vehículos, todos desocupados al momento. Ante la magnitud del fuego, las autoridades y los equipos de emergencia decidieron evacuar preventivamente a 130 personas que se encontraban allí con fines turísticos.

El vocero de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Córdoba, Roberto Schreiner, informó que no se registraron personas heridas ni asistidas médicamente, y que el Ministerio de Salud provincial envió tres ambulancias al lugar de manera preventiva.

Cerca de las 18.30, los brigadistas continuaban trabajando sobre dos frentes activos de unos cuatro kilómetros cada uno. Advirtieron que, debido a las condiciones del clima, el incendio podría mantenerse activo durante la noche.

En el operativo participan agentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego y bomberos voluntarios de los cuarteles de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende, además de 40 rescatistas del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

También intervienen cinco aviones hidrantes, tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que realizan descargas sobre los principales focos activos para intentar contener el avance de las llamas.

