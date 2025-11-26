Qué pasaría si una explosión de rayos gamma apuntara directamente a la Tierra

Cuán probable es este apocalipsis cósmico

La respuesta honesta: prácticamente nulo. Para que un GRB nos afecte, no solo tendría que ocurrir dentro de la Vía Láctea, sino también estar perfectamente alineado hacia nosotros, como un láser cósmico que apunta directo a un punto minúsculo en el espacio. Y no hay estrellas gigantes ni sistemas de estrellas de neutrones peligrosos en nuestro vecindario.

Los cálculos más aceptados hablan de un evento así una vez cada cientos de millones de años, una escala temporal que directamente no tiene relevancia para la vida humana. Incluso si sucediera, no “borraría” la vida del planeta, aunque sí podría causar daños atmosféricos y ambientales significativos.

En resumen: son fenómenos fascinantes para estudiar y entender, pero no un motivo para perder el sueño. El universo tiene sus monstruos, sí, pero este es uno de los más improbables.