Argentina presentó la candidatura de Rafael Grossi para secretario general de la ONU

El canciller Pablo Quirno sostuvo que Grossi “demuestra gran capacidad de liderazgo ante situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”.

Competencia global: quiénes son los otros candidatos

Además del argentino, suenan nombres como:

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile.

Rebeca Grynspan, secretaria general de la UNCTAD.

María Fernanda Espinosa, excanciller de Ecuador.

Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Alicia Bárcena, canciller de México.

Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda.

La elección dependerá del Consejo de Seguridad, cuyos cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido) deben coincidir en una sola candidatura para recomendar a la Asamblea General.

TXXCJSQVV5AUHH4YPEVEADKPKI António Guterres terminará su mandato el próximo 31 de diciembre de 2026.

Qué liderazgo busca la ONU

La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, remarcó que el organismo necesita una figura capaz de sostener los pilares centrales de la ONU: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible. “El mundo espera una dirección firme”, afirmó desde Nueva York.

“La ONU debe funcionar”

En su mensaje final, Grossi afirmó que el mundo sigue necesitando a las Naciones Unidas, pero que la organización debe convertirse en un organismo capaz de actuar con credibilidad, responsabilidad y foco en resultados.