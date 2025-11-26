A24.com

Yanina Latorre, implacable con La China Suárez tras su dichos sobre Wanda Nara: "Es indefendible"

En su programa en El Observador, Yanina Latorre fue letal con La China Suárez luego de sus declaraciones sobre Wanda Nara, con quien tiene una guerra eterna.

26 nov 2025, 19:28
Yanina Latorre apuntó con dureza contra La China Suárez después de que la actriz asegurara públicamente que nunca fue amiga de Wanda Nara. La panelista lanzó una fuerte respuesta al análisis que La China hizo sobre su vínculo con la conductora de MasterChef Celebrity, reavivando un conflicto que parecía adormecido.

En las últimas horas, La China volvió a referirse a Wanda y remarcó que no existió entre ellas una relación cercana. Entre sus definiciones, había dicho frases como “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos” y “Nunca fuimos amigas". Esa postura generó ruido en el mundo del espectáculo, especialmente en los espacios donde históricamente se siguió la polémica.

Frente a esas declaraciones, Yanina Latorre no dudó en reaccionar y fue categórica sobre la actitud de la actriz. “La China Suárez es indefendible, porque no era la mejor amiga de Wanda, pero se conocían y hay una cosa que se llama decencia y moralidad”, sentenció en un análisis donde remarcó que, más allá del nivel de cercanía, considera que hubo límites que no se respetaron. Su comentario volvió a instalar el debate sobre los comportamientos dentro del ambiente artístico y el peso de las relaciones personales.

De esta manera, la panelista dejó clara su postura y volvió a ubicarse como una de las voces más críticas de La China en esta historia que, a pesar del paso del tiempo, sigue sumando nuevos capítulos cada vez que alguna de sus protagonistas decide hablar.

¿Qué dijo La China Suárez de Wanda Nara?

La China Suárez se cansó del silencio y, después de ofrecer entrevistas en los programas de Mario Pergolini y Moria Casán, volvió a hablar de todo en Puro Show (El Trece). Y cuando se dice “todo”, el foco inevitablemente recae en un nombre que durante mucho tiempo pareció prohibido para la actriz: la figura de Wanda Nara. Tras haber evitado mencionarla durante meses, la actriz se refirió de manera directa a la mediática, dejando atrás la distancia que había sostenido hasta ahora.

En esta nueva aparición pública, Suárez respondió a los rumores difundidos en el mismo ciclo acerca de “el ejército de trolls de Wanda”, una expresión que alude a supuestas fanáticas de la empresaria que se organizarían para dejarle comentarios negativos en redes. Frente a ese planteo, Pampito fue directo al consultarle: “¿Qué te pasa cuando te enterás que la ex de tu actual está detrás de esta situación de organizar gente para que te insulte en las redes, o que sus amigas están detrás?”. La respuesta de la actriz fue categórica: “A mí me da lástima en general, no es algo que me enoje o me dé bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, encima debe gastar plata porque gratis no debe ser”.

Lejos de dejar abierta alguna posibilidad de diálogo, Suárez fue taxativa sobre qué haría si se cruzara con Nara: “No le diría nada a Wanda si me la cruzo, no me van a sacar ningún título respecto a ese tema. Yo, diga lo que diga, hay muchos medios que están siempre pensando qué conviene, estar del lado de la parte que habla siempre y estar en contra de la parte que no habla”, expresó, apuntando a la forma en que —según ella— determinados medios eligen priorizar las versiones de la empresaria.

Además, se refirió a los rumores sobre una supuesta amistad entre ambas, alimentados especialmente por un vivo de Instagram que compartieron durante la pandemia, cuando Wanda seguía en pareja con Icardi y el Wandagate no había explotado aún. Sobre ese episodio, explicó: “Es como que vos hagas un vivo ahora y yo me meta a saludarte. En la pandemia todos lo hacíamos y se metía un montón de gente famosa. El famoso ‘Me muero’ fue por una frase que me pegó un amigo que se fue a vivir en México. El problema es que en este ambiente si le contesto una historia a alguien ya piensan que somos amigos. ¿En qué momento la amistad es eso?”.

Con evidente cansancio pero decidida a expresarse, la China Suárez dejó en claro que nunca existió una amistad entre ellas. "Nunca fuimos amigas", sentenció.

