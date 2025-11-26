Yanina Latorre, implacable con La China Suárez tras su dichos sobre Wanda Nara: "Es indefendible"

¿Qué dijo La China Suárez de Wanda Nara?

La China Suárez se cansó del silencio y, después de ofrecer entrevistas en los programas de Mario Pergolini y Moria Casán, volvió a hablar de todo en Puro Show (El Trece). Y cuando se dice “todo”, el foco inevitablemente recae en un nombre que durante mucho tiempo pareció prohibido para la actriz: la figura de Wanda Nara. Tras haber evitado mencionarla durante meses, la actriz se refirió de manera directa a la mediática, dejando atrás la distancia que había sostenido hasta ahora.

En esta nueva aparición pública, Suárez respondió a los rumores difundidos en el mismo ciclo acerca de “el ejército de trolls de Wanda”, una expresión que alude a supuestas fanáticas de la empresaria que se organizarían para dejarle comentarios negativos en redes. Frente a ese planteo, Pampito fue directo al consultarle: “¿Qué te pasa cuando te enterás que la ex de tu actual está detrás de esta situación de organizar gente para que te insulte en las redes, o que sus amigas están detrás?”. La respuesta de la actriz fue categórica: “A mí me da lástima en general, no es algo que me enoje o me dé bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, encima debe gastar plata porque gratis no debe ser”.

Lejos de dejar abierta alguna posibilidad de diálogo, Suárez fue taxativa sobre qué haría si se cruzara con Nara: “No le diría nada a Wanda si me la cruzo, no me van a sacar ningún título respecto a ese tema. Yo, diga lo que diga, hay muchos medios que están siempre pensando qué conviene, estar del lado de la parte que habla siempre y estar en contra de la parte que no habla”, expresó, apuntando a la forma en que —según ella— determinados medios eligen priorizar las versiones de la empresaria.

Además, se refirió a los rumores sobre una supuesta amistad entre ambas, alimentados especialmente por un vivo de Instagram que compartieron durante la pandemia, cuando Wanda seguía en pareja con Icardi y el Wandagate no había explotado aún. Sobre ese episodio, explicó: “Es como que vos hagas un vivo ahora y yo me meta a saludarte. En la pandemia todos lo hacíamos y se metía un montón de gente famosa. El famoso ‘Me muero’ fue por una frase que me pegó un amigo que se fue a vivir en México. El problema es que en este ambiente si le contesto una historia a alguien ya piensan que somos amigos. ¿En qué momento la amistad es eso?”.

Con evidente cansancio pero decidida a expresarse, la China Suárez dejó en claro que nunca existió una amistad entre ellas. "Nunca fuimos amigas", sentenció.