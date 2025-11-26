En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Irán
TEATRO COLÓN

Milei en el aniversario de la DAIA: "Mientras otros gobiernos pactaban con Irán, nosotros pactamos con Israel"

En el acto por el 90° aniversario de la DAIA, el presidente recibió un reconocimiento por su postura frente al antisemitismo y aprovechó su discurso para diferenciarse del kirchnerismo.

Milei en el aniversario de la DAIA: Mientras otros gobiernos pactaban con Irán, nosotros pactamos con Israel

El presidente Javier Milei participó esta tarde en el acto en conmemoración del 90° aniversario de la DAIA, que tuvo lugar en el Teatro Colón. "Mientras otros gobiernos pactaban con Irán, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo y el antisemitismo", lanzó el mandatario.

"Quiero agradecer a la DAIA y a su presidente por invitarme a compartir con ustedes", abrió su discurso el presidente al recordar el atentado del 7 de octubre perpetrado por de Hamas que dejó más de 1.200 víctimas israelíes, al que calificó como un "ataque terrorista".

El mandatario fue distinguido por la entidad, con un reconocimiento por su lucha contra el antisemitismo que entregó el presidente Mauro Berenstein. "En Argentina, tenemos en el marco de la ley vigente tolerancia cero con el antisemitismo", remarcó Milei.

Milei en la DAIA

"Mientras otros gobiernos pactaban con Irán, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo y el antisemitismo", se diferenció el mandatario del kirchnerismo al recordar el Memorándum que concretó entre Argentina e Israel en junio último. "Esperamos que este Memorándum sirva no sólo para fortalecer nuestra relación bilateral, sino también como puntapié para profundizar la cooperación entre Israel y toda la región en torno a valores como son la libertad y la lucha contra el terrorismo", acotó.

"Hoy más que nunca es necesario que el mundo libre se alce de forma conjunta contra las amenazas a la libertad", exhortó. Además, celebró la intervención de Donald Trump para que Hamas entregara a los rehenes que permanecían con vida, entre ellos los tres argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio. "Por un milagro semejante, no hay más que agradecer a Dios", dijo.

En ese sentido, afirmó: "Mientras la gran mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al Estado judío, nosotros le dimos la mano. Mientras la gran mayoría hacía oídos sordos al crecimiento del antisemitismo en sus tierras, nosotros lo denunciamos con más ímpetu. Porque al mal no se le debe responder con indiferencia".

"La consecuencia de borrar la diferencia entre el bien y el mal, de resignar los valores judío-cristianos es que empezamos a perder el rumbo. Empezamos como pueblo a confundir la caridad con la redistribución. Empezamos a hacer del pobre un esclavo del Estado. Empezamos a robarle el fruto de su trabajo al honesto con argumentos grandilocuentes. Esa retórica nos terminó estancando", planteó.

En esa línea, insistió: "Esta verdad tan básica, tan evidente, tiene que ser escondida por los adoradores del Estado presente, ellos necesitan que la gente piense que el Estado es el que crea el crecimiento y el bienestar en lugar de su propio esfuerzo y esto para que después la gente no tenga herramientas ni argumentos para evitar que le saquen todo lo que es suyo y reduzcan a esclavos al político de turno".

"Israel es un ejemplo de todos estos valores que hicieron grande a Occidente", elogió y llamó a "apoyar a Israel" en Argentina.

