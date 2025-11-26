Una tormenta solar podría golpear la Tierra en 48 horas: qué significa realmente

Los especialistas coinciden en que estas tormentas no representan un peligro para la salud humana. La atmósfera y el campo magnético terrestre actúan como escudos naturales, bloqueando la mayor parte de la radiación. El desafío está en la tecnología, cada vez más dependiente de satélites y sistemas eléctricos que requieren monitoreo constante.

Por ahora, los modelos indican que la onda de choque podría impactar la Tierra en las próximas horas. Si la orientación del campo magnético solar favorece la interacción con el terrestre, el efecto será más marcado. Los centros de observación seguirán el fenómeno minuto a minuto y emitirán alertas si es necesario.

Más allá de la ansiedad que pueda generar la palabra “tormenta”, estos episodios sirven para recordar que vivimos bajo una estrella dinámica e impredecible. Cada evento ayuda a mejorar la capacidad de anticipación y protección frente a fenómenos que, aunque ocurrieron desde siempre, hoy tienen un impacto mayor sobre un mundo profundamente tecnológico.