"La Maestra del Año" ocultaba un infierno: el brutal escándalo que reveló un video de su hijo.

En las imágenes puede escucharse a Staples gritarle: “No estás nada arrepentido”, mientras descarga al menos 20 golpes de cinturón sobre el pequeño.

“Si realmente lo estuvieras, no le harías la vida más difícil a todos en esta casa”, insiste, mientras otra persona pasa por detrás, visiblemente nerviosa.

No es solo la violencia física. La docente tira del cabello del niño, lo empuja al piso y lo insulta en medio de sus sollozos. Para la Fiscalía y para el sheriff del condado, lo registrado es “abuso intencional e injustificable”.

La denuncia del hijo mayor: “Esto nos pasó toda la vida”

Docente maltratadora Su propio hijo de 24 años, Jackson, decidió enviar a la institución un video donde su madre golpea con un cinturón a su hermano de 12 por no limpiar la cocina.

Tras difundir el video a la escuela, Jackson Staples decidió hablar con los medios. Reveló que él también había sido víctima de maltratos durante su infancia y adolescencia.

“No sentí que ella debiera seguir trabajando ahí ni hacerle esto a mis hermanos menores. Ella me hizo lo mismo toda mi vida”, declaró en Fox 10.

Contó que la pelea comenzó por una discusión doméstica relacionada con tareas del hogar: su hermano no había limpiado la cocina. Para él, no se trató de un episodio aislado, sino de una conducta repetida durante años.

La escuela actuó de inmediato

Apenas recibió el video, la dirección de la Cottage Hill Christian Academy tomó una decisión tajante: alertar a la Policía y suspender a Staples de manera inmediata.

En un comunicado, la institución señaló: “Siempre actuaremos con prontitud, transparencia y responsabilidad cuando surjan problemas que puedan afectar la seguridad o integridad de nuestra comunidad escolar”.

Al conocerse los detalles del caso, la escuela confirmó su despido definitivo.

La intervención policial: arresto, cargos y un escape insólito

Staples fue arrestada el miércoles por la tarde. La acusación formal es contundente: “abuso infantil intencional” de un menor de 18 años.

El sheriff Paul Burch, una voz muy respetada en el condado, fue categórico: “Esto no es disciplina. Es abuso. Es absolutamente repugnante ver a alguien hacerle esto a su hijo”.

También destacó lo contradictorio del caso: “Es casi como una doble personalidad: una maestra querida y respetada, pero puertas adentro, una realidad completamente distinta”.

Tras pagar una fianza de 7.500 dólares, Staples recuperó la libertad. Lo hizo de manera peculiar: salió de la cárcel a toda velocidad en un carrito de golf, una escena captada por medios locales.

¿Qué pasará con los niños?

Los tres menores que vivían con ella quedaron al resguardo de un familiar mientras la Justicia determina medidas más permanentes.

El sheriff confirmó que no descartan agregar cargos adicionales conforme avancen las pericias y entrevistas familiares. El caso está ahora bajo supervisión de organismos de protección infantil y fiscales especializados en violencia doméstica.

El perfil de la docente, bajo la lupa

Staples tiene 44 años y vive en Grand Bay, Alabama. Su desempeño profesional había sido elogiado públicamente, y su distinción como “Maestra del Año” se basaba, según la escuela, en su capacidad para generar un clima de aprendizaje positivo.

Pero el video lo cambió todo: puso en discusión la falta de mecanismos que permitan detectar violencia intrafamiliar incluso en entornos que aparentan estabilidad.

Compañeros y exalumnos expresaron su sorpresa, pero otros admitieron, bajo anonimato, que la docente tenía fama de ser “extremadamente estricta”.

La revelación más contundente, sin embargo, fue la de Jackson: “Me golpeó toda la vida. Nunca pensé que lo iba a hacer delante de otros, pero ahí está el video. Ya no podía callarme”.

La Justicia avanza: declaración de inocencia y pedido de audiencia

Staples se declaró “no culpable” a través de un escrito presentado por su abogado, Louis Hale Jr., quien solicitó una audiencia preliminar.

El caso está siendo seguido de cerca por la prensa nacional, por organismos de protección infantil y por la comunidad educativa que la había premiado hacía apenas unos meses.

Los fiscales ya anticiparon que buscarán descartar cualquier intento de justificar la agresión como una forma de disciplina.