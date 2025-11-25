Video: la declararon muerta, la estaban por cremar y despertó dentro del ataúd

Antes de llegar al templo, Mongkol viajó más de 500 kilómetros hasta Bangkok con la intención de donar el cuerpo de su hermana al Hospital Chulalongkorn, tal como ella había manifestado en vida. Sin embargo, el centro médico se negó a recibirlo por no contar con un certificado de defunción ni una autopsia previa.

Sin opciones y sin la inyección de formol necesaria para conservar el cuerpo, el hermano decidió acudir al templo, conocido por ofrecer cremaciones gratuitas. Allí también le indicaron que debía completar la documentación faltante. Fue en ese momento, mientras el personal se preparaba para comenzar los ritos funerarios, cuando un sonido cambió por completo la historia.

Según relató el tesorero del templo, Pairat Sudthup, escucharon un leve golpe desde el interior del ataúd. Al abrirlo, se encontraron con la impactante imagen: Chonthirat movía los brazos y golpeaba el lateral del féretro, consciente y en intento de pedir ayuda.

La transmisión en vivo y un video que sorprendió al mundo

El momento quedó registrado en una transmisión en vivo realizada por la página de Facebook del templo. En las imágenes se ve a la mujer cubierta con un paño blanco, moviendo la cabeza y los brazos mientras los presentes reaccionan con absoluto desconcierto.

El video se viralizó en las últimas horas, incluso en Argentina, donde usuarios compartieron las imágenes sorprendidos por el insólito suceso.

Finalmente, el abad del templo ordenó el traslado urgente a un hospital cercano y se comprometió a cubrir los gastos médicos de su recuperación. Chonthirat quedó internada y estable, bajo observación.