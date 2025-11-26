Tras años de silencio, se filtró el homenaje secreto de Julieta Rossi a Fernando Báez Sosa

image

No había necesidad de explicarlo. No había dudas. Ese tatuaje llevaba el peso de una historia que estremeció a todo un país. La delicadeza de la tipografía, el estilo manuscrito y el hecho de ubicarlo en un costado casi imperceptible hablan de lo mismo: no es un gesto para mostrar, es un gesto para recordar.

Después del crimen de Fernando, Julieta atravesó uno de los procesos personales más duros que pueda imaginarse. Quienes la conocen aseguran que sufrió ansiedad, depresión y un shock emocional profundo, del que pudo salir con terapia, apoyo familiar y un giro radical en su vida.

Decidió dejar los medios, cerrar la puerta a la exposición pública y dedicarse de lleno a su verdadera pasión: la danza. Hoy, a sus 20 y pico, se convirtió en una de las bailarinas under más destacadas de la escena local: participa en shows de renombre, se entrena con coreógrafos de primera línea, viajó al exterior para perfeccionarse y suma miles de seguidores que valoran su talento y su resiliencia.

Quienes la siguen saben que ella habla a través del arte, del movimiento, y ahora —sin querer mostrarlo— de un tatuaje que guarda una historia de amor y tragedia que jamás se borrará del todo.