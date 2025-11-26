Tras años de silencio, se filtró el homenaje secreto de Julieta Rossi a Fernando Báez Sosa
Se descubrió el tierno y secreto homenaje que hizo Julieta Rossi a su novio Fernando Báez Sosa, luego de su brutal asesinato. Miralo.
Durante mucho tiempo, Julieta Rossi eligió el silencio. Eligió el bajo perfil, la distancia, la reconstrucción personal lejos de cámaras, micrófonos y del dolor que la marcó para siempre: haber visto con sus propios ojos el asesinato brutal de su novio, Fernando Báez Sosa, aquella madrugada de febrero de 2020 en Villa Gesell.
Mientras el país revivía la historia por el reciente documental de Netflix —del cual ella no participó—, muchos se preguntaban cómo estaba hoy, qué había sido de su vida, y si aún mantenía algún tipo de lazo simbólico con Fernando.
La respuesta llegó en las últimas horas y explotó en redes: Julieta tenía escondido un tatuaje dedicado a él, un homenaje silencioso, íntimo y profundamente conmovedor.
Julieta reapareció en redes con imágenes de un show en el que participó como bailarina. En una de esas fotos, apenas por un ángulo distinto, se vio algo que había permanecido oculto durante años, una frase escrita a modo de carta, en tinta tenue, casi borrosa, sobre su brazo: “Te amo, Fer”.
No había necesidad de explicarlo. No había dudas. Ese tatuaje llevaba el peso de una historia que estremeció a todo un país. La delicadeza de la tipografía, el estilo manuscrito y el hecho de ubicarlo en un costado casi imperceptible hablan de lo mismo: no es un gesto para mostrar, es un gesto para recordar.
Después del crimen de Fernando, Julieta atravesó uno de los procesos personales más duros que pueda imaginarse. Quienes la conocen aseguran que sufrió ansiedad, depresión y un shock emocional profundo, del que pudo salir con terapia, apoyo familiar y un giro radical en su vida.
Decidió dejar los medios, cerrar la puerta a la exposición pública y dedicarse de lleno a su verdadera pasión: la danza. Hoy, a sus 20 y pico, se convirtió en una de las bailarinas under más destacadas de la escena local: participa en shows de renombre, se entrena con coreógrafos de primera línea, viajó al exterior para perfeccionarse y suma miles de seguidores que valoran su talento y su resiliencia.
Quienes la siguen saben que ella habla a través del arte, del movimiento, y ahora —sin querer mostrarlo— de un tatuaje que guarda una historia de amor y tragedia que jamás se borrará del todo.