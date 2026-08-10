Qué se conmemora el 17 de agosto y qué pasará este año, ¿es feriado?

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes, y tuvo un papel decisivo en las campañas militares que permitieron avanzar hacia la independencia de distintos territorios de América del Sur.

Entre sus principales hazañas se encuentra el Cruce de los Andes, realizado en 1817, una de las operaciones militares más importantes de la historia de la región y una pieza fundamental de la campaña libertadora hacia Chile.

Su estrategia militar permitió posteriormente avanzar hacia Perú, donde también tuvo un papel central en el proceso independentista.

La fecha fue establecida como fiesta nacional en 1938, mediante la Ley 12.387, que declaró el 17 de agosto como aniversario de la muerte del Capitán General José de San Martín.

Posteriormente, la Ley 27.399 incorporó el 17 de agosto dentro del grupo de feriados nacionales trasladables. La normativa establece reglas específicas para determinar cuándo debe trasladarse un feriado según el día de la semana en que caiga.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados, el domingo 16 de agosto de 2026 será feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Por lo tanto, no corresponde trasladarlo al lunes 17. Esta situación es diferente a la de otros años en los que el 17 de agosto cayó martes, miércoles, jueves o viernes y las reglas de traslado determinaron otra jornada de descanso.

La fecha mantiene así su carácter de feriado nacional, mientras que el motivo de la conmemoración continúa siendo el fallecimiento de uno de los máximos protagonistas de la independencia sudamericana.

San Martín murió a los 72 años en Francia. Sus restos fueron repatriados décadas después y actualmente descansan en el Mausoleo de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde son homenajeados como los de uno de los principales próceres de la historia argentina.