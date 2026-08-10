Lavarropas con olor a humedad: el truco casero para limpiar el tambor y eliminar los residuos

El tambor no es el único lugar que merece atención. La goma de la puerta, el cajón del detergente, los filtros y algunos conductos internos también pueden acumular suciedad.

Por eso, cuando aparece olor a humedad, realizar únicamente un lavado de ropa con más detergente no siempre resuelve el problema.

Una alternativa consiste en realizar una limpieza profunda del lavarropas, prestando especial atención al tambor y a las zonas donde quedan restos de productos.

Entre las opciones caseras se encuentra el uso de ácido cítrico, siempre que el fabricante del electrodoméstico no desaconseje este tipo de producto y se respeten las indicaciones del manual.

Lavarropas con olor a humedad: por qué aparece el mal olor

El lavarropas trabaja constantemente con agua, detergentes y humedad. Por eso, determinadas zonas pueden permanecer mojadas incluso después de que termina un programa.

Cuando la puerta se cierra inmediatamente después del lavado, el interior queda prácticamente sin ventilación.

La combinación de humedad, restos de detergente y suciedad orgánica puede generar con el tiempo un olor desagradable.

Algo similar puede ocurrir en el cajón donde se colocan el detergente y el suavizante. Los restos de producto que quedan adheridos pueden mezclarse con agua y formar una capa viscosa.

La goma que rodea la puerta, especialmente en los modelos de carga frontal, también puede convertirse en un punto de acumulación.

Allí pueden quedar pequeñas cantidades de agua, pelusas, pelos, restos de jabón y suciedad que no siempre son visibles a simple vista.

El problema no necesariamente está en el tambor, aunque este suele ser uno de los primeros lugares que conviene revisar.

Cómo limpiar el tambor del lavarropas

Una limpieza periódica del tambor puede ayudar a reducir la acumulación de residuos y mantener el interior del electrodoméstico en mejores condiciones.

Antes de comenzar, lo primero es consultar las instrucciones del fabricante. Algunos modelos cuentan con un programa específico de limpieza del tambor, diseñado precisamente para realizar esta tarea.

Si el lavarropas dispone de esa función, conviene utilizarla siguiendo las indicaciones correspondientes.

Cuando el fabricante permite el uso de productos como el ácido cítrico, puede prepararse una solución para realizar una limpieza profunda.

El ácido cítrico es conocido por su capacidad para actuar sobre determinados depósitos minerales y residuos, por lo que puede resultar útil como parte del mantenimiento de algunos electrodomésticos.

Sin embargo, no todos los lavarropas admiten los mismos productos, por lo que revisar el manual antes de utilizarlo es fundamental.

El método casero con ácido cítrico para el lavarropas

Para realizar este procedimiento, el lavarropas debe estar completamente vacío.

No debe haber ropa, toallas ni otras prendas dentro del tambor.

Una vez comprobado que el producto es compatible con el electrodoméstico, se puede preparar una solución de ácido cítrico y agua siguiendo las recomendaciones del producto utilizado.

El objetivo no es llenar el lavarropas con una cantidad excesiva de sustancia, sino utilizar una concentración razonable para facilitar la eliminación de determinados residuos.

El procedimiento general puede realizarse de la siguiente manera:

Vaciar completamente el lavarropas.

Revisar el interior del tambor para retirar objetos, pelusas o residuos visibles.

Limpiar previamente la goma de la puerta.

Preparar la solución de ácido cítrico de acuerdo con las indicaciones del producto y del fabricante.

Colocar la solución donde corresponda según las instrucciones del lavarropas.

Seleccionar un ciclo de limpieza del tambor o un ciclo de lavado adecuado, siempre siguiendo el manual.

Ejecutar el programa sin ropa.

Al finalizar, revisar el interior.

Realizar un enjuague adicional si el fabricante lo recomienda.

Dejar la puerta abierta para permitir que el interior se seque.

Nunca conviene improvisar con concentraciones excesivas ni mezclar el ácido cítrico con otros productos de limpieza.

Cómo limpiar la goma del lavarropas

La goma de la puerta es uno de los sectores que más suciedad puede acumular.

Al abrirla, muchas veces aparecen pequeños restos de jabón, pelos, pelusas o incluso agua estancada en los pliegues.

Esta zona debe limpiarse con frecuencia porque, además de acumular residuos, permanece húmeda durante buena parte del tiempo.

Para realizar una limpieza básica se puede utilizar un paño húmedo y detergente suave, siempre teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante.

Hay que separar cuidadosamente los pliegues de la goma y revisar toda la superficie.

No alcanza con limpiar únicamente la parte visible.

Los residuos suelen quedar escondidos en los sectores internos del burlete, justamente donde se concentra la humedad.

Después de limpiar, es importante retirar los restos del producto y secar la superficie.

Si la goma presenta manchas persistentes, deterioro, grietas o signos importantes de contaminación, puede ser necesario consultar al servicio técnico.

El cajón del detergente también puede generar olor a humedad

Otro lugar que suele pasar desapercibido es el compartimento donde se coloca el detergente.

Con el uso diario, pequeñas cantidades de producto pueden quedar adheridas en las paredes del cajón.

Cuando se mezclan con agua y permanecen allí durante períodos prolongados, pueden formar una capa de residuos húmedos.

Para limpiarlo, si el diseño del lavarropas permite retirarlo, se puede extraer cuidadosamente y lavarlo con agua tibia.

Un cepillo pequeño puede ayudar a alcanzar las esquinas y conductos donde se acumulan restos.

Después debe enjuagarse y secarse completamente antes de volver a colocarlo.

También es importante revisar el espacio donde se introduce el cajón, ya que la suciedad puede acumularse detrás.

Limpiar únicamente el compartimento extraíble no siempre es suficiente si quedan residuos en el interior de la cavidad.

Cómo eliminar residuos del filtro del lavarropas

El filtro cumple una función importante dentro del sistema del electrodoméstico y puede acumular objetos pequeños, pelusas, cabellos y otros residuos.

La ubicación varía según el modelo, por lo que es necesario consultar el manual antes de abrirlo.

Si el fabricante indica que puede limpiarse por cuenta propia, se debe realizar el procedimiento con el lavarropas apagado y siguiendo las instrucciones correspondientes.

Es posible que al abrir el filtro salga una pequeña cantidad de agua, por lo que conviene preparar previamente un recipiente o paño.

Una vez retirados los residuos, el filtro debe volver a colocarse correctamente.

Un filtro obstruido o sucio puede afectar el funcionamiento del lavarropas, por lo que su mantenimiento forma parte de la limpieza general del equipo.

Por qué la ropa puede salir con olor después del lavado

Cuando el interior del lavarropas acumula humedad y residuos, el problema puede terminar trasladándose a las prendas.

La ropa recién lavada puede salir aparentemente limpia, pero conservar un olor desagradable.

Esto puede ser especialmente evidente en prendas que permanecen dentro del tambor durante un tiempo después de terminar el ciclo.

El problema puede agravarse si se utiliza más detergente del necesario.

Aunque parezca contradictorio, una cantidad excesiva de detergente no significa necesariamente una ropa más limpia.

Parte del producto puede no eliminarse correctamente durante el enjuague y terminar acumulándose en diferentes zonas del lavarropas.

Con el tiempo, esos restos pueden mezclarse con suciedad y humedad.

Por eso, utilizar la dosis recomendada por el fabricante del detergente y del lavarropas puede ayudar a reducir la formación de residuos.

Cómo prevenir el olor a humedad en el lavarropas

Una vez realizada la limpieza profunda, el mantenimiento diario resulta fundamental.

Uno de los hábitos más sencillos consiste en dejar la puerta abierta después de cada lavado, siempre que sea seguro y no exista riesgo para niños o mascotas.

Esto permite que el interior se ventile y reduce la humedad acumulada.

También conviene retirar la ropa apenas termina el programa.

Dejar prendas mojadas dentro del tambor durante varias horas crea nuevamente un ambiente húmedo y puede favorecer la aparición de malos olores.

Entre las medidas que pueden ayudar a mantener el lavarropas en mejores condiciones se encuentran:

Dejar la puerta abierta después de los lavados.

Retirar la ropa inmediatamente cuando termina el programa.

Secar la goma de la puerta periódicamente.

Limpiar el cajón del detergente.

Revisar el filtro según las indicaciones del fabricante.

Utilizar la cantidad de detergente recomendada.

Realizar periódicamente el programa de limpieza del tambor.

Evitar cerrar inmediatamente el cajón del detergente después del lavado.

Mantener ventilado el ambiente donde se encuentra el electrodoméstico.

La ventilación es una de las claves para evitar que la humedad permanezca atrapada en el interior.

Cada cuánto conviene limpiar el lavarropas

No existe una frecuencia universal porque depende del uso, del tipo de agua, de la cantidad de ropa lavada y de las características de cada máquina.

Sin embargo, realizar revisiones periódicas permite detectar residuos antes de que comiencen a generar problemas.

La goma puede revisarse con frecuencia, mientras que el cajón del detergente puede limpiarse cuando comiencen a observarse restos acumulados.

El filtro debe mantenerse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

En cuanto al tambor, algunos lavarropas modernos incorporan programas específicos que indican cuándo realizar el mantenimiento.

Seguir esas indicaciones es preferible a establecer una frecuencia arbitraria.

Si el olor aparece nuevamente poco después de realizar una limpieza, puede ser señal de que existe suciedad en un sector que todavía no fue tratado.

Errores que pueden empeorar el olor del lavarropas

Uno de los errores más frecuentes consiste en utilizar una cantidad excesiva de detergente para intentar solucionar el problema.

La lógica parece sencilla: más producto debería significar más limpieza. Sin embargo, los residuos pueden terminar acumulándose.

Otro error consiste en mantener la puerta cerrada permanentemente.

Después del lavado, el interior todavía conserva humedad. Si el tambor permanece cerrado, el aire húmedo queda atrapado.

También es un error dejar ropa mojada dentro durante muchas horas.

Por último, mezclar diferentes productos de limpieza puede ser peligroso. Nunca se deben combinar sustancias sin comprobar previamente su compatibilidad.

En particular, no conviene combinar ácido cítrico con productos que contengan cloro u otros químicos de limpieza.

Qué hacer si el olor a humedad vuelve después de limpiar

Si después de realizar una limpieza completa el olor persiste, conviene revisar nuevamente todos los sectores.

El problema puede encontrarse en la goma, el cajón del detergente, el filtro o incluso en zonas internas a las que el usuario no tiene acceso.

También es importante comprobar que la instalación tenga un drenaje adecuado.

Si existe agua que permanece en el sistema, filtraciones, problemas de desagüe o acumulaciones internas que no pueden limpiarse desde el exterior, puede ser necesario recurrir a un técnico especializado.

No todos los malos olores se solucionan con una limpieza casera.

Si el lavarropas presenta ruidos extraños, filtraciones, errores en pantalla, problemas de drenaje o cualquier otro síntoma además del olor, lo más prudente es consultar las indicaciones del fabricante o solicitar asistencia técnica.

Una limpieza que puede devolverle frescura al lavarropas

El olor a humedad en el lavarropas no siempre significa que el electrodoméstico tenga una falla grave.

En muchas ocasiones, el origen está relacionado con una combinación de humedad, residuos de detergente, suciedad y falta de ventilación.

Por eso, limpiar el tambor es solamente una parte del mantenimiento.

La goma de la puerta, el cajón del detergente y el filtro también necesitan atención, ya que pueden acumular residuos que vuelven a generar malos olores.

Un programa de limpieza del tambor, cuando el fabricante lo incluye, puede ser la mejor primera opción. En los modelos donde está permitido, el ácido cítrico puede utilizarse como alternativa para colaborar con la eliminación de determinados residuos, siempre siguiendo las instrucciones correspondientes.

Después de la limpieza, el mantenimiento cotidiano resulta fundamental: retirar la ropa rápidamente, ventilar el interior, secar la goma y evitar cantidades excesivas de detergente.

La diferencia puede ser notable.

Un lavarropas limpio no solamente ayuda a evitar que las prendas salgan con olor a humedad, sino que también permite mantener el electrodoméstico en mejores condiciones durante más tiempo.

En definitiva, cuando aparece ese característico olor desagradable después de lavar la ropa, la solución no necesariamente consiste en cambiar de detergente. Antes de hacerlo, vale la pena revisar el propio lavarropas y realizar una limpieza profunda de todos los lugares donde pueden quedar atrapados agua y residuos.