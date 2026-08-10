El terremoto de Colombia sorprendió a una iglesia en plena misa y todo quedó grabado

Ante la situación, los presentes interrumpieron la misa y comenzaron a dirigirse hacia la salida. La persona que guiaba el encuentro les pidió que mantuvieran la calma mientras evacuaban el lugar.

La secuencia permitió registrar en tiempo real una de las situaciones que se vivieron en distintos puntos del país como consecuencia del terremoto.

El fuerte movimiento también sacudió una catedral en Manizales

Otra escena impactante ocurrió durante una misa en la Catedral de Manizales, donde los asistentes también fueron sorprendidos por el fuerte movimiento.

En las imágenes difundidas por la Arquidiócesis de Manizales se observa al padre Hugo Armando Gálvez sujetándose de una de las columnas del templo mientras el terremoto sacudía la estructura.

El sacerdote intenta mantenerse en pie mientras el movimiento se intensifica dentro de la catedral. Poco después, en el mismo registro, se puede observar la inclinación de una de las torres del templo, una de las consecuencias visibles que dejó el sismo en la ciudad.

Las imágenes reflejaron la intensidad con la que el terremoto fue percibido en Manizales y se sumaron a los distintos videos que comenzaron a circular luego del movimiento.

Un terremoto que se sintió en varias ciudades

El sismo alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según los primeros reportes del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento se sintió con fuerza en distintas regiones y alcanzó ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín. En varias de ellas se registraron evacuaciones y daños en construcciones.

En Cali se reportaron edificios colapsados y personas atrapadas, mientras que en Pereira hubo importantes daños, entre ellos afectaciones en el aeropuerto Matecaña. En Manizales también se registraron daños estructurales, incluida la Catedral Basílica.

En Bogotá, algunas personas evacuaron edificios luego de sentir el movimiento. Los primeros reportes señalaron principalmente la presencia de grietas, sin daños estructurales de consideración. En Medellín, en tanto, el servicio del Metro y los Metrocables fue suspendido mientras se evaluaba el estado de la infraestructura.

El terremoto también fue percibido fuera de Colombia, especialmente en Ecuador y Panamá, donde se produjeron evacuaciones preventivas.

Más de 70 muertos y operativos de rescate

Como consecuencia del terremoto, más de 70 personas murieron, de acuerdo con los primeros reportes. Los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas mientras las autoridades realizan un relevamiento para determinar la magnitud de los daños.

Las imágenes registradas durante las misas en Jardín y Manizales muestran dos de las escenas que dejó el fuerte movimiento y permiten dimensionar el impacto que tuvo el terremoto dentro de edificios y templos religiosos.