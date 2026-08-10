Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc y explicó los motivos: "Hubo..."

Después de seis meses de amor y blanquear el romance a mediados de abril, finalmente Sabrina Rojas y José Chatruc anunciaron este lunes el final de la relación.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La conductora Sabrina Rojas comunicó la separación del exfutbolista José Chatruc tras seis meses de noviazgo y dio las razones.
Después de seis meses de amor y blanquear el romance a mediados de abril, finalmente Sabrina Rojas y José Chatruc anunciaron este lunes el final de la relación.
Fue a través de sus historias de Instagram donde la conductora de Pasó en América comunicó el final de la relación con el exfutbolista, remarcando que no existió ninguna razón en particular sino que "la magia se desvaneció" y tras una charla que mantuvieron decidieron separarse.
"Pasó por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció", comenzó la conductora su mensaje vía Instagram.
Y remarcó sobre la decisión que tomaron ambos: "Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla".
"José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermmoso recuerdo. Fin", destacó Sabrina Rojas sobre los buenos momentos que pasaron juntos.
En tanto, José Chatruc decidió compartir el comunicado de su ex desde su cuenta y agregó: "Nada más que agregar, sos una mujer increíble Sabri", indicó el exfutbolista dejando en claro que el final del vínculo se dio en los mejores términos.
Luego de una escapada romántica a las playas de Brasil, José Chatruc habló con el programa Intrusos (América Tv) sobre cómo nació su romance con Sabrina Rojas.
"Teníamos un grupo de amigos que hacíamos comidas. Pero nunca habíamos pegado onda de hablar y le empecé. Yo me tenía una fe bárbara pero no había nada", explicó el exfutbolista.
Y acerca de cómo fue el momento de la charla donde oficiliazaron el noviazgo, Pepe Chatruc comentó: "Nos veíamos cada vez más seguido y el título obviamente tenés una responsabilidad mayor, la exclusividad ya había porque se entiende que cuando estás bien con alguien no necesitas estar con otra persona".
"Se dio medio jugando con el tema y terminamos como sellando el título pero sigue todo igual. Creo que fui el que le dijo te amo por primera vez, era como un juego, lo decíamos como un juego pero no era literal", remarcó el ex futbolista sobre aquel inicio de la relación que hoy llegó a su punto final en buenos términos.