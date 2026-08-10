Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc y explicó los motivos: "Hubo..."

"José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermmoso recuerdo. Fin", destacó Sabrina Rojas sobre los buenos momentos que pasaron juntos.

En tanto, José Chatruc decidió compartir el comunicado de su ex desde su cuenta y agregó: "Nada más que agregar, sos una mujer increíble Sabri", indicó el exfutbolista dejando en claro que el final del vínculo se dio en los mejores términos.

Como nació el romance de Sabrina Rojas y José Chatruc

Luego de una escapada romántica a las playas de Brasil, José Chatruc habló con el programa Intrusos (América Tv) sobre cómo nació su romance con Sabrina Rojas.

"Teníamos un grupo de amigos que hacíamos comidas. Pero nunca habíamos pegado onda de hablar y le empecé. Yo me tenía una fe bárbara pero no había nada", explicó el exfutbolista.

Y acerca de cómo fue el momento de la charla donde oficiliazaron el noviazgo, Pepe Chatruc comentó: "Nos veíamos cada vez más seguido y el título obviamente tenés una responsabilidad mayor, la exclusividad ya había porque se entiende que cuando estás bien con alguien no necesitas estar con otra persona".

"Se dio medio jugando con el tema y terminamos como sellando el título pero sigue todo igual. Creo que fui el que le dijo te amo por primera vez, era como un juego, lo decíamos como un juego pero no era literal", remarcó el ex futbolista sobre aquel inicio de la relación que hoy llegó a su punto final en buenos términos.