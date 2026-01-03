En vivo Radio La Red
Netflix
película
CINE ROMÁNTICO

Qué ver en Netflix: la película romántica que acaba de estrenarse y es un éxito mundial

Esta película romántica en Netflix vuelve a estar en el centro de la conversación. Protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin, es el estreno que todos esperaban para el 2026.

Redacción A24
Qué ver en Netflix: la película romántica que acaba de estrenarse y es un éxito mundial.

"Yo antes de ti" es una de esas películas que siguen generando conversación con el paso de los años. Estrenada originalmente en 2016, esta adaptación de la novela homónima de Jojo Moyes volvió a instalarse en la agenda tras su llegada a Netflix el 1 de enero de 2026. El relato combina romance, drama y dilemas éticos, y consolidó a Emilia Clarke como una figura central del cine romántico.

Desde su lanzamiento en salas de cine, la película fue identificada como una propuesta capaz de dividir opiniones, pero también de generar un vínculo emocional profundo con el público. Esa capacidad de permanecer vigente explica por qué su incorporación al catálogo de una de las plataformas más influyentes del mundo vuelve a ser noticia casi una década después.

Yo antes de ti nació como una novela superventas escrita por Jojo Moyes, publicada en 2012. El libro logró rápidamente una enorme repercusión internacional gracias a su enfoque emocional y a la manera directa en la que abordó temas complejos. El salto al cine llegó cuatro años más tarde, con Thea Sharrock en la dirección y la propia Moyes a cargo del guion.

Yo antes de ti Netflix 1

De qué trata "Yo antes de ti" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras tomar un empleo como cuidadora de un acaudalado y cínico joven paralizado después de un accidente, la vivaz y modesta Lou enfrentará incisivas preguntas del corazón".

Louisa Clark, interpretada por Emilia Clarke, fue presentada como una joven que vivía en una pequeña ciudad del sur de Inglaterra. Su vida estuvo marcada por la precariedad laboral y por una fuerte responsabilidad familiar. Lejos de los modelos tradicionales de heroína romántica, Lou se destacó por su espontaneidad, la vestimenta excéntrica y una visión del mundo cargada de ingenuidad y optimismo.

El personaje encontró un punto de inflexión cuando aceptó un trabajo como cuidadora de Will Traynor (Sam Claflin), un exbanquero cuya vida cambió de forma radical tras un accidente que lo dejó tetrapléjico. Ese encuentro dio inicio a una relación que se desarrolló lejos de los clichés habituales y que puso el foco en el acompañamiento, el respeto y la confrontación emocional.

Yo antes de ti Netflix 2

A lo largo de la película, la relación con Lou permitió mostrar capas más complejas de su personalidad. El guion evitó simplificaciones y planteó con claridad el conflicto central: la lucha entre el deseo de vivir y el derecho a decidir sobre la propia existencia. Yo antes de ti colocó ese debate en el centro de la narrativa, sin ofrecer respuestas fáciles.

La fidelidad al libro en su adaptación al cine

Uno de los aspectos más destacados de la adaptación fue la fidelidad al espíritu de la novela. Jojo Moyes, al encargarse del guion, mantuvo intactos los momentos clave del relato y conservó el tono emocional que había cautivado a los lectores. Esa coherencia fue fundamental para que la película conectara tanto con quienes conocían la historia como con nuevos espectadores.

Yo antes de ti Netflix 3

El enfoque evitó edulcorar los conflictos y respetó la complejidad de las decisiones finales. Yo antes de ti no buscó suavizar su mensaje, sino presentar una historia honesta que invitara a la reflexión.

El elenco de la película "Yo antes de ti"

  • Emilia Clarke
  • Sam Claflin
  • Janet McTeer
  • Charles Dance
  • Brendan Coyle
  • Stephen Peacocke
  • Matthew Lewis
  • Jenna Coleman
  • Samantha Spiro
  • Vanessa Kirby
Yo antes de ti Netflix 4

El estreno de "Yo antes de ti" en Netflix

El desembarco de Yo antes de ti en Netflix a partir del 1 de enero de 2026 promete ampliar su alcance global. Este regreso no solo va a revitalizar el interés por la película, sino que también va a reactivar conversaciones sobre el amor, la autonomía personal y las decisiones irreversibles. En un contexto de consumo rápido de contenidos, la permanencia de esta historia demuestra su impacto duradero.

Mirá el tráiler oficial de "Yo antes de ti"

Embed

