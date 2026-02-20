En vivo Radio La Red
Policiales
pelea
Muerte
TRAGEDIA

Video: un motociclista mató a golpes a un conductor en medio de una pelea de tránsito

La discusión entre los hombres escaló en segundos hasta convertirse en una brutal discusión que dejó a uno de los protagonistas muerto y al otro detenido.

Un motociclista mató a golpes a un conductor en medio de una pelea de tránsito.

Un violento episodio de tránsito terminó en tragedia y quedó grabado. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui, donde un motociclista de 25 años fue detenido tras golpear y provocar la muerte de un automovilista de 54, en medio de una discusión que se desató por una presunta mala maniobra.

Leé también Conmoción por la muerte de una joven de 18 años que fue atropellada y abandonada cuando volvía de la facultad
La secuencia, captada por testigos, se viralizó en redes sociales y ahora es clave para la investigación judicial.

Una discusión de tránsito que terminó en muerte

El enfrentamiento ocurrió en la intersección de las calles Agote y 366, en una zona transitada del sur del conurbano bonaerense. Según los primeros datos, el conflicto comenzó tras un incidente vial entre un Chevrolet Corsa y una moto Honda CBX 250. Lo que parecía una discusión habitual por un choque menor escaló en pocos segundos hasta convertirse en una pelea violenta.

De acuerdo con testimonios recolectados por medios locales, el conductor del auto habría realizado una maniobra peligrosa que generó la reacción del motociclista. Algunas versiones indican que el automovilista lo “encerró” y le habría roto los espejos de la moto, lo que provocó un fuerte intercambio verbal.

En ese contexto, ambos hombres descendieron de sus vehículos y comenzaron a discutir en plena vía pública. Testigos señalaron que el tono del enfrentamiento fue subiendo rápidamente, con insultos y amenazas, hasta que uno de los protagonistas tomó un objeto contundente.

El momento clave: el ataque con un palo

Según se observa en uno de los videos difundidos, el conductor del auto, identificado como Darío Lau, de 54 años, habría tomado un palo y se dirigió hacia el motociclista para atacarlo. La filmación muestra que el hombre comenzó a golpear al joven, quien intentaba defenderse y retroceder para evitar la agresión.

Este detalle es uno de los puntos centrales de la investigación, ya que podría incidir en la calificación legal del hecho. Fuentes cercanas a la causa indicaron que la Justicia analiza si el motociclista actuó en defensa propia o si se excedió en la respuesta.

La escena, captada por distintos teléfonos celulares, revela la tensión y la violencia del momento. Se escuchan gritos de vecinos y automovilistas que intentaban frenar la pelea, mientras ambos protagonistas continuaban enfrentándose.

La reacción del motociclista

Tras recibir varios golpes, el joven de 25 años bajó de su moto y enfrentó al automovilista. En las imágenes se observa que le propinó al menos dos golpes de puño cerrado. El impacto provocó que el hombre se desplomara en el piso, sin reaccionar.

De acuerdo con el material audiovisual, el motociclista se retiró unos pasos, pero luego regresó al notar que la víctima estaba inconsciente. En ese momento intentó asistirlo y pidió ayuda a las personas que estaban en el lugar.

Este comportamiento posterior al ataque también será evaluado por los investigadores, ya que podría aportar elementos sobre su intención y estado emocional tras la agresión.

La llegada de la ambulancia y la confirmación de la muerte

Minutos después del enfrentamiento, personal del SAME llegó al lugar. Sin embargo, los médicos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La Policía Bonaerense montó un operativo en la zona y procedió a la detención del motociclista, identificado como Agustín Carozzo, de 25 años. El joven fue trasladado a la comisaría local y quedó imputado por el delito de homicidio.

El cuerpo de la víctima fue retirado por la Policía Científica y trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El resultado será clave para determinar la causa exacta de la muerte y el grado de responsabilidad del acusado.

Nuevos videos y testimonios

En las horas posteriores al hecho, surgieron nuevas filmaciones que aportan diferentes perspectivas de la pelea. En uno de esos registros, se observa que la discusión habría comenzado incluso antes de que ambos descendieran de sus vehículos.

También trascendió un audio en el que la víctima afirmaba haber sido agredida por varias personas. Sin embargo, esta versión aún no fue confirmada y los investigadores intentan establecer si hubo otros involucrados.

Las autoridades buscan reconstruir la secuencia completa de los hechos mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona, testimonios de vecinos y peritajes sobre los vehículos.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Berazategui, encabezada por el fiscal Daniel Ichazo. El expediente avanza para determinar si existió legítima defensa, exceso en la defensa o un homicidio doloso.

Uno de los puntos centrales será establecer la intensidad del ataque inicial y la proporcionalidad de la respuesta. La autopsia permitirá conocer si la muerte fue producto de los golpes, de una caída o de una condición previa de salud.

Además, se evaluará el rol de los testigos y la veracidad de las versiones difundidas en redes sociales.

