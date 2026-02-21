Donald Trump anunció que subirá los aranceles globales al 15% tras el fallo de la Corte Suprema de EEUU
Pese a que el máximo tribunal le prohibiera imponer gravámenes amparado en una ley de emergencia nacional, el presidente de Estados Unidos reforzó su estrategia comercial.
Tras el fallo de la Corte, Trump redobló la apuesta y aseguró que subirá a 15% los aranceles a las importaciones (Foto: EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que elevará los arancelesa las importaciones globales del 10% al 15%. La decisión que se produce luego del fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal parte de su política comercial aplicada bajo una ley de emergencia nacional.
A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario aseguró que la medida entrará en vigencia de forma inmediata y apuntó contra los países que, según su visión, se beneficiaron durante años del comercio con Washington. “Con efecto inmediato, elevaré el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado aprovechándose de Estados Unidos durante décadas, sin represalias, al nivel máximo permitido y legalmente validado del 15%”, afirmó.
En su publicación, el jefe de la Casa Blanca explicó que la decisión se basa en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite aplicar aumentos arancelarios de hasta el 15%por un período máximo de 150 días. De esta manera, intenta sortear el impacto del reciente revés judicial.
Además, adelantó que en los próximos meses su gobierno analizará nuevas alternativas legales para mantener su política de protección comercial. “La Casa Blanca determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles”, sostuvo.
La medida genera incertidumbre en los mercados internacionales y en los principales socios comerciales de Estados Unidos, que observan con preocupación el impacto que podría tener en el comercio global.
Qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos
La Corte Suprema estadounidense determinó que Trump excedió sus facultades al imponer aranceles amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Según el tribunal, esa norma no autoriza al presidente a fijar derechos de aduana, ya que esa atribución corresponde exclusivamente al Congreso.
El fallo se refiere específicamente a los gravámenes presentados como “recíprocos”, aunque no alcanza a los aplicados a sectores puntuales como el automotriz ni a los del acero y el aluminio, que continúan vigentes.
Tras conocerse la sentencia, Trump cuestionó públicamente a la Corte y acusó a algunos magistrados de estar influenciados por intereses extranjeros. También aseguró que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidosseguirán en pie pese a la decisión judicial.
Impacto en la economía global y tensiones comerciales
El anuncio del aumento de aranceles vuelve a poner en el centro de la escena la política comercial de Estados Unidos y podría reactivar tensiones con socios estratégicos. Analistas advierten que un incremento de este tipo podría provocar represalias de otros países, afectar las cadenas de suministro y generar volatilidad en los mercados financieros.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense continúa evaluando los próximos pasos para sostener su estrategia de defensa de la industria nacional en un escenario marcado por disputas legales y presión internacional.