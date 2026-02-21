Donald Trump anunció que subirá los aranceles globales al 15% tras el fallo de la Corte Suprema de EEUU

La medida genera incertidumbre en los mercados internacionales y en los principales socios comerciales de Estados Unidos, que observan con preocupación el impacto que podría tener en el comercio global.

la-corte-suprema-de-eeuu-fallo-en-contra-de-los-aranceles-que-impuso-trump-foto-reutersleah-millis-YZKWWVKU5I3TI6V336SPD55PXA La Corte Suprema de EE.UU. falló en contra de los aranceles que impuso Trump (Foto: REUTERS)

Qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos

La Corte Suprema estadounidense determinó que Trump excedió sus facultades al imponer aranceles amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Según el tribunal, esa norma no autoriza al presidente a fijar derechos de aduana, ya que esa atribución corresponde exclusivamente al Congreso.

El fallo se refiere específicamente a los gravámenes presentados como “recíprocos”, aunque no alcanza a los aplicados a sectores puntuales como el automotriz ni a los del acero y el aluminio, que continúan vigentes.

Tras conocerse la sentencia, Trump cuestionó públicamente a la Corte y acusó a algunos magistrados de estar influenciados por intereses extranjeros. También aseguró que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos seguirán en pie pese a la decisión judicial.

el-presidente-de-estados-unidos-donald-ND73AJB5BJCIJNJJ7NOB6Z7VQ4 Los nuevos aranceles que impuso Trump (Foto: AP)

Impacto en la economía global y tensiones comerciales

El anuncio del aumento de aranceles vuelve a poner en el centro de la escena la política comercial de Estados Unidos y podría reactivar tensiones con socios estratégicos. Analistas advierten que un incremento de este tipo podría provocar represalias de otros países, afectar las cadenas de suministro y generar volatilidad en los mercados financieros.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense continúa evaluando los próximos pasos para sostener su estrategia de defensa de la industria nacional en un escenario marcado por disputas legales y presión internacional. Trump anunció que subirá los aranceles globales al 15% tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.