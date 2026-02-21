El duro relato de Paola Krum sobre el accidente que la afectó profundamente: "Fue difícil"

Ya recuperada y enfocada nuevamente en el trabajo, en los últimos días se confirmó que protagonizará una obra junto a Pablo Echarri, un compañero entrañable que, según ella misma destacó en otras oportunidades, la actuación le regaló y con quien disfruta profundamente compartir escenario. El nuevo proyecto marca, sin dudas, una etapa de renovación después de un período personal desafiante.

“Pablo es un compañero de la vida porque nos hemos ido reencontrando en distintos éxitos a lo largo de nuestras carreras”, le confesó en la misma entrevista a la conductora, en referencia al actor.

paola krum 1.jpg

Cómo será la obra de Paola Krum y Pablo Echarri

Bajo la dirección de Daniel Veronese, Pablo Echarri y Paola Krum encabezarán el elenco de “Maldita Felicidad”, una obra escrita por Agustina Gatto, junto a Carlos Portaluppi e Inés Palombo.

El estreno será el 19 de marzo en el Teatro Metropolitan, donde el público podrá sumergirse en una comedia filosa que pone bajo la lupa un concepto tan deseado como debatido: “la felicidad”.

La trama gira en torno a Guido y Celeste, un matrimonio que lleva adelante una pequeña editorial independiente. Tras publicar la primera novela de Peter, un autor tan talentoso como excéntrico, los tres se reúnen para celebrar una noticia inesperada: ¡la novela se ha convertido en best seller! Sin embargo, lejos de mostrarse eufórico, el escritor reacciona con una frase lapidaria: "El éxito es una mierda", dice, deprimido, en el mejor momento de su vida.

Mientras intentan animarlo, Guido y Celeste ven en él la gran oportunidad para impulsar definitivamente su sello editorial y buscan convencerlo de que firme contrato para su próximo libro, centrado nada menos que en la felicidad. Para ellos, que jamás tuvieron un éxito de ventas semejante, Peter representa la posibilidad concreta de crecer. Pero el propio autor, atravesado por la melancolía y sus neurosis, siente que no está preparado para abordar un tema que le resulta completamente ajeno. Aun así, decide intentarlo y convertir esa búsqueda en motor creativo.

La velada da un giro inesperado con la llegada de una cuarta invitada, cuya presencia altera el clima y expone tensiones ocultas. A lo largo de la noche, entre ironías, reproches y revelaciones, los cuatro personajes confrontan sus propias contradicciones y distintas miradas sobre qué significa realmente ser feliz.

¿Conseguirán Guido y Celeste asegurarse el ansiado contrato? ¿Y podrán, después de una noche tan intensa, acercarse a esa “verdadera felicidad” que tanto persiguen?