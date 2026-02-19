Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina

La trama se activó cuando apareció un nuevo paciente: un escritor con bloqueo creativo, encarnado por Diego Peretti. Lo que comenzó como un vínculo terapéutico habitual se transformó en una relación cada vez más compleja.

El guion plantea preguntas incómodas. ¿Hasta dónde puede llegar un terapeuta en nombre del bienestar de su paciente? ¿Qué ocurre cuando la empatía se convierte en implicación? ¿Y qué precio se paga cuando se cruzan límites éticos?

Ricardo Darín y Diego Peretti

Ricardo Darín y un personaje lleno de matices

Ricardo Darín, uno de los actores argentinos con mayor proyección internacional, regresa con un rol que se aparta de registros más convencionales. En este proyecto se sumergió en un personaje introspectivo, vulnerable y, al mismo tiempo, inquietante.

El actor ya trabajó bajo la dirección de Hernán Goldfrid en Tesis sobre un homicidio. Esa dupla creativa consolidó una química que el público recordó. Ahora, el desafío fue distinto. El psicoanalista que interpreta en Lo dejamos acá se mueve en una zona gris permanente. No fue un héroe clásico. Tampoco un villano evidente. Fue un profesional que dudó, que se cuestionó y que tomó decisiones que incomodaron.

Ricardo Darín

Diego Peretti y la construcción de un escritor en crisis

Diego Peretti aporta su experiencia en personajes multifacéticos. Su escritor bloqueado no es solo un paciente con dificultades creativas. Es alguien que arrastra frustraciones, inseguridades y una necesidad urgente de validación.

La química en pantalla entre Darín y Peretti se perfila como uno de los puntos fuertes de la película. El thriller se apoya en esa energía.

Diego Peretti

El equipo detrás de la película "Lo dejamos acá"

Detrás de Lo dejamos acá estuvo el director Hernán Goldfrid y el guionista Emanuel Diez. La dupla apostó por una narrativa rigurosa y psicológicamente intensa.

Goldfrid (Tesis sobre un homicidio, Música en espera) ya demostró su interés por los conflictos morales y las atmósferas densas. En este proyecto profundizó esa línea. La puesta en escena busca generar incomodidad.

El guion de Diez (La extorsión, El encargado, Nada) indagó en las ambigüedades éticas que emergen en contextos terapéuticos no convencionales. No juzgó a los personajes de manera explícita. Permitió que el espectador se preguntara qué haría en una situación similar.

Hernán Goldfrid y Ricardo Darín en Tesis.jpg

Cine "Hecho en Argentina" y la proyección internacional

Netflix presentó la película como parte de su línea Hecho en Argentina. Esa etiqueta se convirtió en una marca dentro del catálogo. Allí se agruparon títulos que mostraron talento local con estándares de producción competitivos.

El interés por el cine argentino en el exterior creció en los últimos años. La plataforma ya impulsó proyectos como El Eternauta, que consolidaron al país como exportador de historias universales.

En ese contexto, Lo dejamos acá se posicionó como una apuesta fuerte. El thriller psicológico es un género con amplia recepción internacional. Si logra conectar emocionalmente, podrá captar audiencias más allá del público local.