La Justicia anuló la restitución masiva de pensiones por discapacidad y dispuso que cada beneficiario reclame caso por caso

En voto parcialmente disidente, el magistrado Fernando Luis Poviña sostuvo que la cuestión había quedado abstracta tras la aprobación de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y su reglamentación, normas que modificaron el marco jurídico del conflicto.





Origen del litigio

El conflicto judicial comenzó en Catamarca, donde la Defensoría local y la asociación civil promovieron una acción colectiva contra las medidas adoptadas por ANDIS con fundamento en el decreto cuestionado, que impactaron en un número no precisado de beneficiarios en todo el territorio nacional.

El 20 de noviembre de 2025, el juzgado federal de primera instancia dio lugar al planteo y ordenó la restitución inmediata de las pensiones. La resolución fue celebrada por organizaciones del sector, pero el organismo estatal apeló el pronunciamiento y objetó tanto la legitimación de los demandantes como la utilización de la vía colectiva.

El expediente llegó así al tribunal con sede en Tucumán, que reexaminó los requisitos para demandas de este tipo y descartó aplicar la doctrina “Halabi”, utilizada cuando existe un hecho común que afecta a un grupo homogéneo. Según los camaristas, esa condición no se verificaba.

La sentencia fija que cada titular afectado deberá iniciar su propio trámite para reclamar la restitución del beneficio, mientras las organizaciones involucradas anticiparon que recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal.