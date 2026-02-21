Atropelló y mató a un motociclista en Córdoba: quién es la joven de 20 años que quedó detenida

Embed

Además, las imágenes difundidas por la propia joven también exhibían viajes a distintos puntos del país, como Lago Puelo, en Chubut, y la Ciudad de Buenos Aires, donde incluso registró en video un partido de polo. Según datos previsionales citados en la investigación, vive en Río Cuarto junto a su madre y su hermano menor, de 18 años.

Videos del choque y sospechas de picadas

El accidente quedó registrado en distintos videos que ya forman parte del expediente judicial y que se conocieron en las últimas horas. Las filmaciones complican la situación de la imputada: en una de ellas se observa el Volkswagen Golf que conducía circulando a una velocidad superior a la permitida.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, la joven habría estado participando de picadas con otro vehículo minutos antes del impacto. Por ese motivo, la Fiscalía también investiga la posible intervención de una camioneta que habría competido con el auto al momento de la tragedia.

Si esta hipótesis se confirma, la situación judicial de Zabala podría agravarse, ya que implicaría una conducta de conducción temeraria y riesgo extremo.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que la conductora arrastró por el asfalto la moto de la víctima. (Video: gentileza Somos Río Cuarto)

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 14 de febrero, cuando la víctima regresaba en moto a su casa luego de reunirse con amigos. En la intersección de las calles San Martín y Trejo y Sanabria fue embestido por el vehículo conducido por la acusada.

Por la violencia del impacto, el motociclista salió despedido y murió prácticamente en el acto. Cuando llegaron los servicios de emergencia, los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.

Dentro del vehículo viajaban dos amigas de Zabala, de 20 y 22 años, quienes también dieron positivo en el test de alcoholemia.

cristian-martin-alanis-fue-atropellado-por-una-joven-alcoholizada-fotos-tiktokcaamizabalaa-gentileza-el-doce-facebookaye-canonero-2VUE5VIZ6ZH5ZGPEWHH3QT32CA Cristian Martín Alanís fue atropellado por una joven alcoholizada. (Fotos: TikTok/@caamizabalaa - gentileza El Doce - Facebook/Aye Canonero)

El reclamo de la familia de la víctima

Frente a las pruebas reunidas, la familia de Cristian Martín Alanis pidió que se agrave la imputación. Consideran que la magnitud de los elementos incorporados al expediente demuestra una conducta más grave que la inicialmente atribuida.

“Estamos viviendo una pesadilla. Mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano. Vivía 24 horas por su hija, que era el amor de su vida”, expresó Martín, hermano de la víctima, en declaraciones al diario Puntal.

Mientras avanza la investigación, se esperan nuevas pericias accidentológicas y el análisis de los registros fílmicos para reconstruir con precisión la dinámica del choque. Estos resultados serán determinantes para definir la situación judicial de la joven y establecer si la calificación penal puede modificarse.