Atropelló y mató a un motociclista en Córdoba: quién es la joven de 20 años que quedó detenida
La calificación del expediente es homicidio culposo agravado. La conductora dio positivo de alcoholemia al igual que sus amigas, que viajaban como acompañantes.
Atropelló y mató a un motociclista en Córdoba.
Camila Zabala, la joven de 20 años acusada de atropellar y matar al motociclista Cristian Martín Alanis en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, quedó en el centro de la investigación luego de que trascendieran publicaciones en redes sociales que reflejan su fanatismo por las carreras de autos. El hecho ocurrió el 14 de febrero y, desde entonces, permanece detenida por orden del fiscal Javier Di Santo, quien la imputó por homicidio culposo agravado mientras espera el resultado de pericias clave para determinar su responsabilidad.
La joven de 20 años dio positivo al test de alcoholemia realizado minutos después del hecho y las autoridades investigan si corría picadas antes del impacto. Una cámara de seguridad de la zona registró el momento exacto en el que Zabala arrastraba por el asfalto la motocicleta de la víctima.
Las pericias indicaron que circuló con el vehículo enganchado en la parte delantera del auto por unos 300 metros. En las imágenes no solo se observan los chispazos, sino que también se escucha el sonido que provocaba la moto sobre el asfalto.
En el marco de la causa, salieron a la luz historias de Instagram en las que Zabala mostraba su cercanía con el ambiente de las competencias automovilísticas. En varias publicaciones se la ve asistiendo a carreras en el Autódromo de Río Cuarto y siguiendo competencias de rally en las sierras de Córdoba.
Embed
Además, las imágenes difundidas por la propia joven también exhibían viajes a distintos puntos del país, como Lago Puelo, en Chubut, y la Ciudad de Buenos Aires, donde incluso registró en video un partido de polo. Según datos previsionales citados en la investigación, vive en Río Cuarto junto a su madre y su hermano menor, de 18 años.
Videos del choque y sospechas de picadas
El accidente quedó registrado en distintos videos que ya forman parte del expediente judicial y que se conocieron en las últimas horas. Las filmaciones complican la situación de la imputada: en una de ellas se observa el Volkswagen Golf que conducía circulando a una velocidad superior a la permitida.
De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, la joven habría estado participando de picadas con otro vehículo minutos antes del impacto. Por ese motivo, la Fiscalía también investiga la posible intervención de una camioneta que habría competido con el auto al momento de la tragedia.
Si esta hipótesis se confirma, la situación judicial de Zabala podría agravarse, ya que implicaría una conducta de conducción temeraria y riesgo extremo.
El siniestro ocurrió durante la madrugada del 14 de febrero, cuando la víctima regresaba en moto a su casa luego de reunirse con amigos. En la intersección de las calles San Martín y Trejo y Sanabria fue embestido por el vehículo conducido por la acusada.
Por la violencia del impacto, el motociclista salió despedido y murió prácticamente en el acto. Cuando llegaron los servicios de emergencia, los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.
Dentro del vehículo viajaban dos amigas de Zabala, de 20 y 22 años, quienes también dieron positivo en el test de alcoholemia.
El reclamo de la familia de la víctima
Frente a las pruebas reunidas, la familia de Cristian Martín Alanis pidió que se agrave la imputación. Consideran que la magnitud de los elementos incorporados al expediente demuestra una conducta más grave que la inicialmente atribuida.
“Estamos viviendo una pesadilla. Mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano. Vivía 24 horas por su hija, que era el amor de su vida”, expresó Martín, hermano de la víctima, en declaraciones al diario Puntal.
Mientras avanza la investigación, se esperan nuevas pericias accidentológicas y el análisis de los registros fílmicos para reconstruir con precisión la dinámica del choque. Estos resultados serán determinantes para definir la situación judicial de la joven y establecer si la calificación penal puede modificarse.