Es oficial: confirman un nuevo feriado el lunes 23 de febrero y habrá otro fin de semana largo en 2026
La medida ya fue confirmada y modifica la actividad en organismos públicos y bancos. A quiénes alcanza y qué pasa en el sector privado.
El calendario de febrero de 2026 sumó una novedad que despertó consultas, sobre todo entre quienes organizan descansos o escapadas cortas: el lunes 23 de febrero habrá una jornada no laborable en el partido de Pilar, lo que permitirá extender el fin de semana para un sector específico de trabajadores.
A diferencia de los feriados nacionales, no se trata de un día de alcance general, sino de un asueto local establecido por el municipio en el marco de su aniversario. Esto implica que el beneficio no regirá en toda la provincia de Buenos Aires ni en el resto del país, sino únicamente dentro de esa jurisdicción.
Quiénes tendrán el día libre
El impacto será principalmente en el ámbito público. El asueto alcanzará a:
Personal de la administración municipal
Dependencias oficiales que funcionen en Pilar
Sucursales del Banco Provincia dentro del distrito
En el sector privado, como ocurre habitualmente con los días no laborables locales, la decisión quedará en manos de cada empleador. Algunas empresas podrían adherir y otorgar el día libre, mientras que otras mantendrán su actividad normal.
Qué cambia en la actividad
Durante esa jornada:
La administración pública municipal permanecerá cerrada
Habrá funcionamiento reducido en organismos oficiales
Los bancos provinciales del distrito no abrirán
En cambio, el comercio y las empresas privadas podrán trabajar con normalidad, salvo que decidan adherir.
Por qué genera interés fuera del distrito
Aunque el alcance es local, este tipo de medidas suele despertar atención en otras zonas del AMBA y la provincia porque:
Permite planificar escapadas de cercanía
Modifica la atención en organismos y bancos
Impacta en trámites y turnos
Además, forma parte de una tendencia cada vez más visible: los asuetos municipales que se suman al calendario nacional y generan nuevos descansos para grupos específicos de trabajadores.
Todos los feriados y días no laborables del 2026
Enero
Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo
Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que, al mismo tiempo, coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).
Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable)
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, este año no se modificaría la fecha).
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, también permanecería sin modificaciones como el 17 de agosto).
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original sería el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).