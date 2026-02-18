Es oficial: confirman un nuevo feriado el lunes 23 de febrero y habrá otro fin de semana largo en 2026

Qué cambia en la actividad

Durante esa jornada:

La administración pública municipal permanecerá cerrada

Habrá funcionamiento reducido en organismos oficiales

Los bancos provinciales del distrito no abrirán

En cambio, el comercio y las empresas privadas podrán trabajar con normalidad, salvo que decidan adherir.

Feriados 2026 Argentina

Por qué genera interés fuera del distrito

Aunque el alcance es local, este tipo de medidas suele despertar atención en otras zonas del AMBA y la provincia porque:

Permite planificar escapadas de cercanía

Modifica la atención en organismos y bancos

Impacta en trámites y turnos

Además, forma parte de una tendencia cada vez más visible: los asuetos municipales que se suman al calendario nacional y generan nuevos descansos para grupos específicos de trabajadores.

Todos los feriados y días no laborables del 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que, al mismo tiempo, coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que, al mismo tiempo, coincidirá con el (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Día del Trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable)

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable) Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, este año no se modificaría la fecha).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, también permanecería sin modificaciones como el 17 de agosto).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original sería el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre