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Banco Nación ofrece créditos de hasta $20 millones para comprar autos 0 km: qué modelos incluye y quiénes pueden acceder

La línea “+Autos con BNA” permite financiar vehículos de la automotriz alemana en concesionarios oficiales. Hay opciones de hasta 48 meses y tasas diferentes según si el cliente cobra o no su sueldo en el banco.

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Banco Nación ofrece créditos de hasta $20 millones para comprar autos 0 km: qué modelos incluye y quiénes pueden

Banco Nación ofrece créditos de hasta $20 millones para comprar autos 0 km: qué modelos incluye y quiénes pueden

El Banco Nación y Volkswagen Argentina anunciaron una nueva línea de financiación para la compra de vehículos 0 km de la marca alemana en concesionarios oficiales adheridos. La propuesta forma parte del programa “+Autos con BNA” y contempla préstamos de hasta $20 millones, con plazos de entre 24 y 48 meses.

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La iniciativa busca facilitar el acceso a unidades nuevas mediante un esquema de crédito con tasas diferenciadas de acuerdo con la relación que cada cliente tenga con la entidad bancaria. El valor del vehículo que puede acceder al programa llega hasta los $60 millones.

Cómo funciona la financiación para comprar un Volkswagen 0 km

Los interesados pueden solicitar un préstamo personal sin prenda para adquirir modelos Volkswagen comercializados por los concesionarios oficiales que participan de la iniciativa. El crédito se gestiona directamente en esos puntos de venta, donde también se informa sobre las unidades disponibles y los requisitos.

El monto máximo que puede financiarse es de $20 millones, mientras que el plazo puede extenderse desde los 24 hasta los 48 meses. La devolución se realiza mediante el sistema de amortización francés y el otorgamiento queda sujeto a la evaluación crediticia correspondiente.

Qué tasas ofrece el Banco Nación según el plazo

Las condiciones varían según si el solicitante acredita sus haberes en el Banco Nación. Para quienes cobran su sueldo en la entidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27% para un plazo de 24 meses, mientras que para operaciones de entre 30 y 48 meses asciende al 30%.

En el caso de los clientes que no acreditan sus haberes en el banco, la TNA es del 37% para 24 meses y del 40% para los plazos de entre 30 y 48 meses.

Las principales condiciones del crédito

  • Programa: “+Autos con BNA”.
  • Tipo de préstamo: personal sin prenda.
  • Vehículos: modelos Volkswagen vendidos en concesionarios oficiales adheridos.
  • Valor máximo del vehículo: $60 millones.
  • Monto máximo a financiar: $20 millones.
  • Plazo: de 24 a 48 meses.
  • Sistema de amortización: francés.
  • Aprobación: sujeta a evaluación crediticia.

Dónde se puede solicitar el crédito

La operatoria se realiza íntegramente en los concesionarios oficiales de Volkswagen que participan del programa. Allí los compradores pueden consultar qué modelos están alcanzados por la financiación, conocer la tasa que les corresponde y presentar la documentación necesaria.

Desde el Banco Nación señalaron que el préstamo requiere la correspondiente evaluación y aprobación crediticia, de acuerdo con las condiciones y normas vigentes.

En pocas palabras

  • Banco Nación: Ofrece créditos de hasta $20 millones para la compra de autos Volkswagen 0 km.
  • Condiciones: Los plazos varían de 24 a 48 meses, con tasas diferenciadas para clientes y no clientes del banco.
  • Acceso: La financiación se gestiona en concesionarios oficiales adheridos y está sujeta a evaluación crediticia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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