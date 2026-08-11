Banco Nación ofrece créditos de hasta $20 millones para comprar autos 0 km: qué modelos incluye y quiénes pueden acceder

Qué tasas ofrece el Banco Nación según el plazo

Las condiciones varían según si el solicitante acredita sus haberes en el Banco Nación. Para quienes cobran su sueldo en la entidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27% para un plazo de 24 meses, mientras que para operaciones de entre 30 y 48 meses asciende al 30%.

En el caso de los clientes que no acreditan sus haberes en el banco, la TNA es del 37% para 24 meses y del 40% para los plazos de entre 30 y 48 meses.

Las principales condiciones del crédito

Programa: “+Autos con BNA”.

“+Autos con BNA”. Tipo de préstamo: personal sin prenda.

personal sin prenda. Vehículos: modelos Volkswagen vendidos en concesionarios oficiales adheridos.

modelos Volkswagen vendidos en concesionarios oficiales adheridos. Valor máximo del vehículo: $60 millones.

$60 millones. Monto máximo a financiar: $20 millones.

$20 millones. Plazo: de 24 a 48 meses.

de 24 a 48 meses. Sistema de amortización: francés.

francés. Aprobación: sujeta a evaluación crediticia.

Dónde se puede solicitar el crédito

La operatoria se realiza íntegramente en los concesionarios oficiales de Volkswagen que participan del programa. Allí los compradores pueden consultar qué modelos están alcanzados por la financiación, conocer la tasa que les corresponde y presentar la documentación necesaria.

Desde el Banco Nación señalaron que el préstamo requiere la correspondiente evaluación y aprobación crediticia, de acuerdo con las condiciones y normas vigentes.