Qué ver en Netflix: la serie turca que estrenó su nueva temporada y apenas tiene 8 capítulos

La comisaria se convirtió en el eje de esta historia desde el comienzo. Su experiencia y determinación la llevaron a encabezar una unidad especializada en resolver asesinatos de mujeres que habían quedado sin esclarecer.

Sin embargo, la tercera temporada propondrá un desafío diferente.

El caso tendrá consecuencias más cercanas para ella. La investigación dejará de ser solamente una misión profesional y comenzará a tocar aspectos mucho más personales.

Önem deberá tomar decisiones difíciles. También tendrá que enfrentarse a los mismos obstáculos que ya marcaron su trabajo: la falta de respuestas, las estructuras que dificultan las investigaciones y los prejuicios presentes alrededor de los casos que intenta resolver.

Netflix vuelve a apostar por el éxito de las series turcas

Las producciones turcas consiguieron consolidar una fuerte presencia entre las audiencias internacionales y Netflix volvió a apostar por ese fenómeno con la continuidad de Cementerio.

La serie se diferencia por su combinación de elementos. Está el misterio policial. También aparecen las investigaciones criminales y la tensión propia de los thrillers.

Pero la historia incorpora además una mirada sobre la violencia contra las mujeres y sobre las dificultades que pueden aparecer cuando se intenta obtener justicia. Ese cruce de géneros es uno de los aspectos que define la propuesta.

Cementerio no se limita a presentar un asesinato y buscar a su responsable. La serie propone un escenario más amplio, donde cada investigación está conectada con problemas que afectan directamente a la sociedad en la que se desarrolla la historia.

¿Cuántos episodios tiene la tercera temporada de Cementerio?

Netflix presentó esta nueva etapa de Cementerio con una temporada compuesta por ocho episodios.

El formato permitirá desarrollar la investigación de manera progresiva. La amenaza comenzará con los misteriosos envíos. Luego aparecerán nuevas pistas. Finalmente, el caso conducirá hacia una red relacionada con la violencia y el acoso contra mujeres.

La serie buscará que el espectador avance episodio tras episodio siguiendo las pistas junto al equipo de investigación.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Cementerio?

La tercera temporada de Cementerio llegó a Netflix el 28 de agosto de 2026. Con su regreso, la serie retomó la historia de Önem y presentó una investigación que se aleja de los casos convencionales.

La protagonista tendrá que volver a reunir a su antiguo equipo. Juntos deberán descubrir quién está detrás de la amenaza. Pero mientras más cerca estén de la verdad, mayores serán los riesgos.

Cementerio regresó así con una temporada que profundiza los elementos que hicieron reconocible a la serie: una investigación policial, crímenes sin resolver y una historia que busca revelar qué se esconde detrás de una amenaza aparentemente inexplicable.

La nueva entrega ya está disponible en Netflix y vuelve a poner a Önem frente a un desafío que cambiará el rumbo de su investigación.

Tráiler oficial de Cementerio: temporada 3 en Netflix