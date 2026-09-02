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Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie de 7 capítulos que todos están esperando

Netflix estrena esta miniserie con Florence Pugh en un papel inquietante y una nueva adaptación que llegará a la plataforma de streaming.

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Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie de 7 capítulos que todos están esperando. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie de 7 capítulos que todos están esperando. (Foto: Archivo)

Al este del Edén regresará a la pantalla en Netflix con una nueva adaptación que pondrá a Florence Pugh en el centro de una historia marcada por la ambición, la manipulación y las relaciones familiares. La N roja estrenará esta miniserie de siete episodios el próximo 1 de octubre, pero antes ha presentado un tráiler que anticipa una interpretación especialmente oscura de la actriz británica.

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La plataforma recuperará uno de los relatos más conocidos de John Steinbeck. La gran incógnita estará en la manera en que esta producción abordará a Cathy Ames, uno de los personajes más complejos de la historia y el papel que asumirá Florence Pugh. Una presencia inquietante que se convertirá en uno de los grandes motores de Al este del Edén.

¿Cómo será la nueva serie de Al este del Edén en Netflix?

Según el resumen oficial de Netflix: "Esta interpretación moderna de la obra maestra de Steinbeck explora la historia de la familia Trask a lo largo de sus distintas generaciones, enfocándose en su memorable antiheroína, Cathy Ames, a quien Florence Pugh da vida".

La nueva adaptación de Al este del Edén estará encabezada por Florence Pugh, nominada al Óscar y conocida por trabajos como Midsommar, Mujercitas y Thunderbolts. En esta ocasión, la actriz interpretará a Cathy Ames, un personaje que el tráiler presenta como una auténtica fuerza capaz de alterar la vida de todos los que se cruzan en su camino.

Florence Pugh tendrá así la oportunidad de construir un personaje alejado de cualquier idea de inocencia. Cathy Ames aparecerá como una mujer calculadora, seductora y capaz de utilizar a los demás para alcanzar sus propios objetivos.

Junto a ella estarán Mike Faist, Christopher Abbott y Ciarán Hinds, entre otros integrantes de un elenco que dará forma a las familias Trask y Hamilton.

Zoe Kazan prepara una nueva visión de la novela

Detrás de esta nueva adaptación estarán Zoe Kazan y Jeb Stuart.

Zoe Kazan tendrá además una conexión especial con la historia. Es nieta de Elia Kazan, el director responsable de la famosa versión cinematográfica estrenada en 1955.

La nueva producción establecerá así un curioso vínculo con una de las adaptaciones más recordadas de Al este del Edén, aunque el objetivo será llevar el relato hacia una nueva etapa televisiva.

Jeb Stuart también formará parte del proyecto. El guionista y productor estuvo vinculado a producciones como Duro de matar, Condena brutal y Vikingos: Valhalla, y ahora participará en la construcción de esta nueva versión de la obra de Steinbeck.

¿Cuándo se estrena Al este del Edén en Netflix?

Netflix estrenará Al este del Edén el 1 de octubre de 2026. El lanzamiento llegará acompañado por una campaña que ya ha comenzado con la publicación del tráiler oficial.

El avance permitirá al público conocer el tono de la producción y, sobre todo, descubrir la transformación de Florence Pugh en Cathy Ames. La actriz asumirá uno de los personajes más intrigantes de la historia.

La nueva versión buscará recuperar un relato que ya había demostrado su fuerza durante décadas y adaptarlo a las expectativas del público actual.

En el centro de Al este del Edén aparecerán los deseos humanos, las rivalidades y la capacidad de una persona para cambiar la vida de quienes creen conocerla.

Tráiler oficial de Al este del Edén en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena la miniserie "Al este del Edén" con Florence Pugh el 1 de octubre.
  • La producción es una nueva adaptación de la obra de John Steinbeck.
  • Florence Pugh interpreta a Cathy Ames, un personaje complejo y manipulador.
Resumen generado por Thinkindot AI
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