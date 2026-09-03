Ricardo Darín arrasa en Netflix con esta película argentina y está entre las más vistas

El centro de la película es un tradicional club social y deportivo de Buenos Aires. Durante años, ese lugar funcionó como mucho más que un edificio. Fue un punto de encuentro. Allí convivieron actividades, amistades, celebraciones y recuerdos compartidos por distintas generaciones. Pero el tiempo pasó y la situación comenzó a cambiar.

Las instalaciones se deterioraron. La cantidad de socios disminuyó. Las dificultades económicas hicieron cada vez más complicado sostener el funcionamiento cotidiano. El club, que durante años había representado un espacio de pertenencia para sus integrantes, empezó a atravesar una crisis profunda. La pregunta entonces dejó de ser solamente cómo conseguir dinero.

El verdadero conflicto comenzó cuando apareció una alternativa que prometía solucionar los problemas económicos: transformar el tradicional club en un casino. ¿Había que aceptar el cambio para evitar el cierre? ¿O era necesario defender la identidad del club, incluso si eso implicaba atravesar un futuro incierto?

Ese debate atraviesa el corazón de Luna de Avellaneda. Los personajes no discuten únicamente sobre un negocio o sobre un edificio. Discuten sobre aquello que están dispuestos a perder y sobre aquello que consideran imposible de reemplazar.

La película de Ricardo Darín que Netflix volvió a poner frente a una nueva generación

Ricardo Darín se consolidó durante años como una de las figuras más convocantes del cine argentino. Su presencia en una producción suele despertar interés entre los espectadores y su recorrido también le permitió mantenerse como uno de los nombres más reconocibles dentro del catálogo de Netflix.

En esta oportunidad, el regreso no estuvo vinculado con un estreno reciente. Luna de Avellaneda, una película lanzada hace más de veinte años, recuperó visibilidad y volvió a instalarse entre las producciones argentinas que captaron la atención del público.

La historia llegó originalmente a los cines el 20 de mayo de 2004. Desde entonces, quedó asociada a una etapa especialmente recordada del cine nacional y al trabajo conjunto de Ricardo Darín con Juan José Campanella.

A 22 años de aquel estreno, la película volvió a circular entre espectadores de distintas edades. Algunos regresaron a una historia que ya conocían. Otros la descubrieron por primera vez. Pero el resultado fue el mismo: una producción que todavía consigue emocionar gracias a temas que no quedaron atrapados en el pasado.

Ricardo Darín lidera el elenco de Luna de Avellaneda

Ricardo Darín

Eduardo Blanco

Mercedes Morán

Valeria Bertuccelli

Silvia Kutika

Jose Luis Lopez Vazquez

Daniel Fanego

Atilio Pozzobon

Horacio Peña

Alan Sabbagh

Juan José Campanella construyó una mirada sobre la sociedad a través de un club

La elección de un club social y deportivo como escenario central no es casual. En Luna de Avellaneda, el club funciona como una representación de esa vida compartida.

La película convierte un problema particular en una discusión colectiva. ¿Qué debe hacerse cuando aquello que tiene un enorme valor sentimental deja de ser económicamente sostenible?

Esa tensión recorre la historia y obliga a los personajes a posicionarse.

Mirá el tráiler de Luna de Avellaneda