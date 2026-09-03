Fue a la comisaría y confesó que había golpeado a su pareja: el dato clave que reveló la autopsia

Qué reveló la autopsia de Paola Rigoni

La Justicia ordenó realizar una autopsia para establecer con precisión la causa del fallecimiento. El estudio forense determinó que Rigoni murió como consecuencia de una fractura de cráneo. De acuerdo con la principal hipótesis que manejan los investigadores, la lesión mortal habría ocurrido cuando la cabeza de la víctima impactó violentamente durante la agresión.

Sin embargo, existen diferencias entre las primeras reconstrucciones: algunos reportes indican que el acusado habría dicho que la golpeó contra el piso, mientras que fuentes judiciales citadas posteriormente señalaron que se investiga si el impacto fue contra una pared. La mecánica exacta deberá establecerse mediante las pericias.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores secuestraron prendas pertenecientes a la víctima y al acusado para someterlas a estudios. También encontraron una mancha rojiza en una de las paredes.

El acusado quedó detenido por femicidio

Tras presentarse ante la Policía, Leandro José Sigwardt quedó detenido y fue trasladado a la Jefatura Departamental de Concordia.

La investigación está encabezada por el fiscal Mauro Jaume, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Concordia. Sigwardt quedó imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y permanece a disposición de la Justicia.

Como parte de las medidas ordenadas, los investigadores comenzaron a tomar declaración a vecinos y testigos y a relevar cámaras de seguridad de la zona para reconstruir las horas previas al crimen y determinar con precisión cómo se produjo la agresión.