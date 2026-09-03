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Fue a la comisaría y confesó que había golpeado a su pareja: el dato clave que reveló la autopsia

Paola Mercedes Rigoni, de 47 años, murió tras ser atacada en la casa que compartía con su novio. El hombre se presentó en una comisaría, reconoció que la había golpeado durante una discusión y quedó detenido.

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Leandro José Sigwardt

Leandro José Sigwardt, de 46, llegó hasta la Comisaría Sexta de Concordia y relató lo que había ocurrido horas antes en la vivienda. 

Paola Mercedes Rigoni, de 47 años, murió tras ser hallada inconsciente en su casa. El caso comenzó durante la madrugada del pasado miércoles, cuando su pareja y principal acusado, Leandro José Sigwardt, de 46, llegó hasta la Comisaría Sexta de Concordia y relató lo que había ocurrido horas antes en la vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad de Concordia, Entre Ríos.

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Romina Calvo, la víctima del femicidio en Villa Devoto. (Foto: Instagram/pitty_la_numerologa)

El hombre manifestó que había mantenido una discusión con Rigoni y reconoció que la había agredido físicamente. “Oficial, tuvimos una discusión. La golpeé y se desvaneció”, habría sido la frase con la que describió la situación ante los efectivos. Habría admitido que la cabeza de la mujer impactó violentamente contra el suelo.

Encontraron a Paola Rigoni inconsciente dentro de la casa

Cuando los efectivos ingresaron al domicilio encontraron a Paola Rigoni tendida en el piso e inconsciente. Su estado era crítico y fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y finalmente confirmaron su muerte.

A simple vista la víctima no presentaba heridas que permitieran dimensionar la gravedad del cuadro y tenía una lesión en el labio. Sin embargo, otros reportes señalaron que los investigadores observaron signos de violencia en diferentes partes del cuerpo, algunos de los cuales serían de vieja data y deberán ser analizados en el marco de la causa.

Qué reveló la autopsia de Paola Rigoni

La Justicia ordenó realizar una autopsia para establecer con precisión la causa del fallecimiento. El estudio forense determinó que Rigoni murió como consecuencia de una fractura de cráneo. De acuerdo con la principal hipótesis que manejan los investigadores, la lesión mortal habría ocurrido cuando la cabeza de la víctima impactó violentamente durante la agresión.

Sin embargo, existen diferencias entre las primeras reconstrucciones: algunos reportes indican que el acusado habría dicho que la golpeó contra el piso, mientras que fuentes judiciales citadas posteriormente señalaron que se investiga si el impacto fue contra una pared. La mecánica exacta deberá establecerse mediante las pericias.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores secuestraron prendas pertenecientes a la víctima y al acusado para someterlas a estudios. También encontraron una mancha rojiza en una de las paredes.

El acusado quedó detenido por femicidio

Tras presentarse ante la Policía, Leandro José Sigwardt quedó detenido y fue trasladado a la Jefatura Departamental de Concordia.

La investigación está encabezada por el fiscal Mauro Jaume, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Concordia. Sigwardt quedó imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y permanece a disposición de la Justicia.

Como parte de las medidas ordenadas, los investigadores comenzaron a tomar declaración a vecinos y testigos y a relevar cámaras de seguridad de la zona para reconstruir las horas previas al crimen y determinar con precisión cómo se produjo la agresión.

En pocas palabras

  • Femicidio: Una mujer murió tras una brutal agresión de su pareja en Concordia, Entre Ríos.
  • Pericia clave: La autopsia reveló una fractura de cráneo como causa de muerte, confirmando la violencia ejercida.
  • Imputado: Leandro José Sigwardt, de 46 años, fue detenido y acusado de homicidio agravado por violencia de género.
Resumen generado por Thinkindot AI
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