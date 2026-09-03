Mariela Prieto fue letal al hablar del Turco García y sembró dudas sobre el futuro de la pareja

La situación tomó especial relevancia si se tiene en cuenta un episodio que ambos protagonizaron durante un "Congelados". En aquella oportunidad, El Turco García ingresó al reality y, mediante algunas indirectas, dejó en evidencia su enojo por la cercanía de Mariela con Emanuel Di Gioia. Sin embargo, ella no llegó a interpretar completamente el mensaje en ese momento.

Por eso, cuando Santiago del Moro le preguntó de manera directa si esperaba encontrarse con su marido al salir del programa, la respuesta de Mariela fue contundente. "Claro que sí, ¿Cómo no lo voy a esperar si es mi marido? Es el hombre que me acompaña hace 30 años".

Además, la exparticipante volvió a defender su vínculo de amistad con Emanuel Di Gioia y remarcó que los momentos compartidos dentro de la casa no tuvieron otro significado. "Yo bailé con Ema y lo volvería a hacer. Son sólo bailes. Quiero que me muestren en archivos o videos, alguna situación complicada. Tengo 53 años, por favor", expresó.

De esta manera, Mariela Prieto dejó en claro que considera que todo lo ocurrido dentro de Gran Hermano formó parte de la dinámica del reality. Ahora, con ambos fuera de la casa, queda pendiente una charla entre la pareja para aclarar lo sucedido. Y, por la manera en que la exjugadora habló sobre el tema tras su eliminación, algo parece haber cambiado en ella después de la inesperada ausencia de su marido.

Cómo fue el apasionado beso de Emanuel y Mariela Prieto en la casa de Gran Hermamo que enfureció al Turco García

Después de varios días en los que las miradas, las bromas y la complicidad entre ellos habían llamado la atención, Emanuel Di Gioia y Mariela Prieto, pareja del Turco García, protagonizaron una inesperada escena dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

El episodio ocurrió en junio pasado, durante una consigna vinculada al debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026. El desafío consistía en recrear una de las postales más recordadas de los festejos por el título obtenido en Qatar 2022: la imagen de dos hinchas besándose sobre un semáforo en la calle Reconquista.

Con sus compañeros indicándoles cómo debían acomodarse para lograr una recreación fiel, Emanuel y Mariela se animaron al desafío y terminaron sellando la escena con un apasionado beso.

La situación generó una inmediata reacción entre los jugadores, que estallaron en gritos, aplausos y risas. Apenas terminó la performance, Mariela recordó a su pareja y expresó: "Mi marido me mata".

Luego, intentó aclarar lo ocurrido y señaló: "Turco, es Gran Hermano. Es un juego".

Por su parte, Emanuel también tomó la situación con humor y lanzó: "Es Gran Hermano, es un juego, Turco. Quiero la camiseta de Racing, Turco".