Qué ver en Netflix: la serie turca romántica de 8 episodios que es ideal para maratonear

Según el resumen oficial de Netflix: "Un carismático huésped con un plan oculto llega al Hotel Luna Azul y forma un bizarro y caótico triángulo amoroso con las dos hermanas que trabajan allí".

La historia comienza cuando un atractivo hombre de negocios llega a un modesto hotel boutique utilizando una identidad falsa. Su presencia altera por completo la tranquilidad del lugar y despierta sentimientos inesperados en las dos hijas de la propietaria.

Mientras una de ellas cree haber encontrado a su alma gemela, la otra interpreta la llegada del misterioso visitante como una señal del destino. Lo que inicialmente parece una clásica historia romántica pronto adquiere un tono mucho más complejo, donde las verdaderas intenciones de cada personaje comienzan a salir a la luz.

Romance, secretos y un triángulo amoroso que mantiene la tensión

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los espectadores es la manera en que la serie desarrolla el vínculo entre sus protagonistas.

La llegada de Kaan provoca que las dos hermanas comiencen a sentir una fuerte atracción hacia él, aunque cada una interpreta esa relación desde una perspectiva completamente distinta.

Una de ellas imagina haber encontrado a la persona indicada para compartir su vida, mientras que la otra cree que el destino finalmente puso frente a ella al hombre que siempre esperó.

Este conflicto sentimental genera un triángulo amoroso cargado de momentos emotivos, malentendidos y revelaciones que modifican constantemente el rumbo de la historia.

Es precisamente esa combinación entre romance, misterio y drama la que convirtió a Platónico en una de las series turcas más comentadas desde su llegada a Netflix.

Cuántos episodios tiene Platónico en Netflix

Otro de los motivos que favoreció el rápido éxito de la producción es su formato. La primera temporada está compuesta por ocho episodios, una duración ideal para quienes buscan comenzar una nueva serie sin afrontar largas temporadas.

Cada capítulo incorpora nuevos conflictos y mantiene un ritmo que evita los tiempos muertos, permitiendo que la historia avance de manera constante hasta revelar las verdaderas motivaciones de sus protagonistas.

Esta estructura convirtió a Platónico en una excelente alternativa para realizar una maratón durante un fin de semana.

Netflix vuelve a apostar por las series turcas

Durante los últimos años, las producciones turcas dejaron de ser un fenómeno exclusivamente regional para transformarse en uno de los contenidos internacionales con mayor crecimiento dentro de las plataformas de streaming.

Netflix identificó esa tendencia y amplió progresivamente su catálogo con títulos que combinan romances intensos, conflictos familiares, paisajes llamativos y personajes con gran desarrollo emocional.

Platónico sigue esa misma fórmula, pero incorpora además una trama marcada por intereses económicos, identidades falsas y decisiones que cambian el rumbo de todos los personajes.

Tráiler oficial de Platónico en Netflix