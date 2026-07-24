Nora Colosimo se quebró al dar detalles del robo en la casa de Wanda Nara: "Pensé que..."

Cómo fue el robo en la casa de Wanda Nara en Milán

Nora Colosimo dio detalles del momento en que los delincuentes ingresaron a la vivienda y cómo hizo junto a sus nietos para mantenerse al resguardo encerrados en una de las habitaciones.

"Estábamos con mis nietos mirando el partido y la más chiquita me dice que quería el cargador del celular. La acompaño y nos quedamos en una de las habitaciones que tienen baño en suite", precisó.

"Escucho que mis nietos suben gritando corriendo ladri, ladri y de la desesperación empujaron un mueble y el sillón para bloquear la puerta del dormitorio. Era única responsable de mis cuatro nietos y pensé lo peor porque la nena gritando yo lo vi, está traumada con eso porque tenían pasamontañas pero la más grande repite que le miró los ojos", continuó aún conmovida por la tensa situación.

Y remarcó con crudeza: "Pensé que nos iban a matar, lo peor pensé. ¿Sabés por qué? Porque la nena me dijo que le sostuvo la mirada. Ingresaron por la planta baja y hay dos pisos más, nosotros estábamos en el piso del medio".

"Cuando atraviesan la parte de abajo te perdés, es como un laberinto, sin embargo tomaron la escalera del lado correcto. Nunca vimos armas y parece que hay huellas, algunos tenían guantes y otros no", aseguró Nora Colosimo sobre el accionar del grupo de ladrones.