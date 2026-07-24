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José Coronado arrasa en Netflix con su nueva película española y es el gran estreno de 2026

"Los creyentes" llegó a Netflix con José Coronado al frente de un thriller psicológico que apuesta por los secretos familiares, la paranoia y el suspenso.

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José Coronado arrasa con su nueva película española y es el gran estreno de 2026. (Foto: Gentileza Netflix)

José Coronado arrasa con su nueva película española y es el gran estreno de 2026. (Foto: Gentileza Netflix)

"Los creyentes" es una de las apuestas españolas más importantes que Netflix incorporó a su catálogo. La producción reúne a un elenco encabezado por José Coronado y propone un relato donde el drama familiar se mezcla con el thriller psicológico para construir una historia cargada de tensión.

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Con una trama que gira alrededor de una muerte inesperada, sospechas crecientes y una familia marcada por los secretos, la película buscará captar la atención de quienes disfrutan de los relatos donde nada resulta tan simple como parece.

De qué trata "Los creyentes", el nuevo thriller en Netflix

Los creyentes cuenta la historia de Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia y regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría conspiranoica que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

¿Qué ocurre cuando ya no sabés si la amenaza está fuera… o dentro de casa? Los creyentes, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Jose Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna) se estrenó a nivel global este viernes 24 de julio de 2026.

José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de "Los creyentes"

José Coronado construyó una sólida carrera interpretando personajes atravesados por conflictos personales, dilemas morales y situaciones límite. En esta oportunidad vuelve a asumir un papel complejo con Martín, un hombre que enfrenta la jubilación desde el aislamiento y cuya manera de interpretar la realidad comienza a generar preocupación entre quienes lo rodean.

El personaje vive convencido de que existen fuerzas ocultas que manipulan todo cuanto sucede a su alrededor. Esa percepción afecta su vínculo con su familia y convierte cualquier conversación cotidiana en un terreno de permanente desconfianza.

La interpretación apuesta por mostrar cómo una persona puede modificar completamente su relación con el mundo cuando el miedo y la obsesión comienzan a ocupar el lugar de la razón.

El elenco principal de "Los creyentes" con José Coronado

  • Jose Coronado
  • Stéphanie Magnin
  • Alberto Olmo
  • Mabel Del Pozo
  • Fanny Gautier

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

Netflix mantiene su apuesta por las películas españolas

La plataforma continúa ampliando su catálogo con proyectos desarrollados en España, un mercado que durante los últimos años produjo algunas de las ficciones más exitosas del servicio.

En ese contexto, Los creyentes aparece como una producción que reúne varios de los elementos más valorados por el público: un elenco reconocido, una historia cargada de misterio, conflictos familiares y una narrativa que promete mantener la tensión hasta el último episodio.

Con su llegada al catálogo, Netflix suma una propuesta que busca captar tanto a quienes siguen la carrera de José Coronado como a los aficionados del thriller psicológico.

La combinación entre drama, secretos familiares, sospechas permanentes y una atmósfera inquietante convierte a esta producción en uno de los lanzamientos españoles que más expectativa genera entre los seguidores del género.

Tráiler oficial de "Los creyentes" en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: "Los creyentes", un thriller psicológico con José Coronado, se suma al catálogo con secretos familiares y paranoia.
  • Trama central: Una mujer sospecha de su padre tras la muerte de su madre en circunstancias extrañas y su comportamiento errático.
  • Producción española: La película, dirigida por Roger Gual, refuerza la apuesta de Netflix por el contenido de origen español y el género de misterio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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