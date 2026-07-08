Queso crema casero: la receta fácil para lograr una textura bien cremosa con solo tres ingredientes

3. Filtrar y escurrir: cubrir un colador con un lienzo o un paño de cocina limpio y verter la preparación. Dejar escurrir durante una hora, o hasta que deje de caer líquido. Luego, envolver los sólidos con el lienzo y presionar para eliminar el excedente de suero.

4. Procesar y conservar: colocar los sólidos en una procesadora o utilizar un mixer hasta obtener una textura cremosa. Si la mezcla resulta demasiado espesa, incorporar de a poco el suero reservado hasta alcanzar la consistencia deseada. Agregar sal a gusto, procesar unos segundos más y guardar el queso crema casero en un recipiente con tapa.

Qué es importante saber sobre la elaboración del queso crema casero

Con 1 litro de leche se obtienen entre 200 y 250 gramos de queso crema casero.

Al no contener conservantes, se recomienda conservarlo en la heladera y consumirlo dentro de los cinco días posteriores a su elaboración.

El suero que sobra no debe descartarse. Refrigerado, también se conserva hasta cinco días y puede utilizarse para preparar bizcochuelos, budines, panificados o salsas blancas, en reemplazo de parte de la leche.