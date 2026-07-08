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Queso crema casero: la receta fácil para lograr una textura bien cremosa con solo tres ingredientes

Con ingredientes ismples y un procedimiento accesible, se puede preparar queso crema casero en casa, ideal para acompañar distintas comidas o disfrutar en el desayuno y la merienda.

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Con ingredientes ismples y un procedimiento accesible

Con ingredientes ismples y un procedimiento accesible, se puede preparar queso crema casero en casa, ideal para acompañar distintas comidas o disfrutar en el desayuno y la merienda.

Elaborar queso crema casero es una alternativa práctica que no requiere ingredientes difíciles de conseguir ni técnicas complejas. Con leche, limón y un poco de sal es posible obtener un producto fresco y económico y de textura suave, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o incorporar en distintas recetas.

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Ingredientes para la elaboración del queso crema

  • 1 litro de leche entera fresca (de sachet). Se recomienda no utilizar leche de larga vida ni en polvo, ya que su procesamiento dificulta que se corte correctamente.
  • Jugo de 1 limón.
  • Sal, a gusto.

Cómo hacer queso crema casero en cuatro pasos

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero).

1. Calentar la leche: colocar el litro de leche en una cacerola y llevar a fuego bajo hasta que alcance aproximadamente 90 °C. El punto justo se identifica cuando comienzan a aparecer pequeñas burbujas en los bordes, sin que llegue a hervir.

2. Cortar la leche: retirar la cacerola del fuego, incorporar el jugo de limón y mezclar suavemente. Dejar reposar durante 30 minutos para que la leche se corte y se separen los sólidos del suero.

3. Filtrar y escurrir: cubrir un colador con un lienzo o un paño de cocina limpio y verter la preparación. Dejar escurrir durante una hora, o hasta que deje de caer líquido. Luego, envolver los sólidos con el lienzo y presionar para eliminar el excedente de suero.

4. Procesar y conservar: colocar los sólidos en una procesadora o utilizar un mixer hasta obtener una textura cremosa. Si la mezcla resulta demasiado espesa, incorporar de a poco el suero reservado hasta alcanzar la consistencia deseada. Agregar sal a gusto, procesar unos segundos más y guardar el queso crema casero en un recipiente con tapa.

Qué es importante saber sobre la elaboración del queso crema casero

Con 1 litro de leche se obtienen entre 200 y 250 gramos de queso crema casero.

Al no contener conservantes, se recomienda conservarlo en la heladera y consumirlo dentro de los cinco días posteriores a su elaboración.

El suero que sobra no debe descartarse. Refrigerado, también se conserva hasta cinco días y puede utilizarse para preparar bizcochuelos, budines, panificados o salsas blancas, en reemplazo de parte de la leche.

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