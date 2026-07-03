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Polenta cremosa con espinaca y queso: la receta ideal para disfrutar en los días más fríos

Con pocos ingredientes y un sencillo paso a paso, esta versión de la clásica polenta suma espinaca y queso para lograr un plato bien cremoso, perfecto para el invierno.

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Con pocos ingredientes y un sencillo paso a paso

Con pocos ingredientes y un sencillo paso a paso, esta versión de la clásica polenta suma espinaca y queso para lograr un plato bien cremoso, perfecto para el invierno.

Cuando bajan las temperaturas, los platos calientes y reconfortantes vuelven a ganar protagonismo en la mesa. Entre las recetas más elegidas del invierno, la polenta ocupa un lugar especial por ser económica, rendidora y muy versátil.

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Una de las versiones más exquisitas combina espinaca y queso, dos ingredientes que aportan sabor, textura y un extra de nutrientes. Además, el secreto para obtener una polenta realmente cremosa está en respetar la proporción entre el líquido y la harina de maíz: cinco partes de líquido por cada parte de polenta.

Ingredientes para una polenta cremosa con espinaca

  • 1 taza de polenta
  • Chorrito de aceite.
  • 1 diente de ajo.
  • 300 gramos de espinaca (fresca o congelada).
  • 2 tazas de leche.
  • 3 tazas de agua.
  • Manteca, a gusto.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Queso mantecoso o a elección para finalizar.

Consejo: En la receta de Galu Cocina, publicada en YouTube, se utilizan dos tazas de leche y tres de agua, aunque también puede prepararse únicamente con leche o solo con agua. La clave está en respetar siempre la proporción de cinco partes de líquido por una de polenta, que es la que permite lograr una textura bien cremosa.

Cómo preparar una polenta cremosa con espinaca, paso a paso

  • En una olla, calentar un chorrito de aceite y dorar el diente de ajo picado.
  • Incorporar la espinaca y saltearla durante unos minutos, hasta que reduzca su volumen.
  • Agregar la leche, el agua y una porción de manteca para aportar mayor cremosidad.
  • Condimentar con sal y pimienta antes de que el líquido llegue a ebullición.
  • Cuando comiencen a aparecer pequeñas burbujas, incorporar la polenta en forma de lluvia mientras se revuelve de manera constante para evitar la formación de grumos.
  • Bajar el fuego y cocinar durante aproximadamente cinco minutos, sin dejar de revolver, hasta obtener una textura suave y cremosa.
  • Finalmente, sumar los daditos de queso y mezclar hasta que se derritan por completo.

Un plato simple, rendidor y perfecto para el invierno

Esta receta demuestra que, con ingredientes básicos y una buena técnica, es posible preparar un plato lleno de sabor y muy reconfortante.

La combinación de espinaca, queso y una polenta bien cremosa la convierte en una excelente opción para un almuerzo o una cena durante los días de frío, además de ser una preparación económica y fácil de adaptar con distintos tipos de queso o condimentos según el gusto de cada hogar.

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