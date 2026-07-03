Polenta cremosa con espinaca y queso: la receta ideal para disfrutar en los días más fríos

En una olla, calentar un chorrito de aceite y dorar el diente de ajo picado.

Incorporar la espinaca y saltearla durante unos minutos, hasta que reduzca su volumen.

Agregar la leche, el agua y una porción de manteca para aportar mayor cremosidad.

Condimentar con sal y pimienta antes de que el líquido llegue a ebullición.

Cuando comiencen a aparecer pequeñas burbujas, incorporar la polenta en forma de lluvia mientras se revuelve de manera constante para evitar la formación de grumos.

Bajar el fuego y cocinar durante aproximadamente cinco minutos, sin dejar de revolver, hasta obtener una textura suave y cremosa.

Finalmente, sumar los daditos de queso y mezclar hasta que se derritan por completo.

Un plato simple, rendidor y perfecto para el invierno

Esta receta demuestra que, con ingredientes básicos y una buena técnica, es posible preparar un plato lleno de sabor y muy reconfortante.

La combinación de espinaca, queso y una polenta bien cremosa la convierte en una excelente opción para un almuerzo o una cena durante los días de frío, además de ser una preparación económica y fácil de adaptar con distintos tipos de queso o condimentos según el gusto de cada hogar.