Se conoció qué le pasó a la verdadera voz de Gran Hermano y cuándo vuelve: "Me sometí a una cirugía..."

De hecho, Rodolfo Valss habló con PrimiciasYa y aseguró que muy pronto volverá a escucharse su voz en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

"El tema es simple, me tuve que someter a una cirugía y por eso no estoy en el programa. Ahora por suerte ya en casa recuperándome y pronto a volver al trabajo. Podría volver la próxima semana", le contó Valss a este portal.

Quién es la voz detrás del "Big" de Gran Hermano

En cada edición de Gran Hermano hay una presencia que nunca aparece en cámara, pero que resulta fundamental para el juego: la voz que guía, ordena y muchas veces pone en tensión a los participantes dentro de la casa más famosa del país. Ese personaje es “Big”, tan misterioso como inconfundible para los seguidores del reality.

Detrás de esa voz grave, pausada y autoritaria se encuentra Rodolfo Valss, un reconocido locutor con una extensa trayectoria en los medios que desde hace varias temporadas se convirtió en una pieza clave del formato en Argentina.

Su trabajo va mucho más allá de leer consignas o anunciar pruebas. Valss construye un personaje con identidad propia, capaz de transmitir autoridad, neutralidad y una cuota exacta de dramatismo que potencia cada situación dentro de la casa. Desde comunicar sanciones hasta convocar a los jugadores al confesionario o anunciar el inicio de una prueba semanal, cada intervención tiene un peso especial en la dinámica del juego.

Según contó el propio locutor en distintas entrevistas, el gran desafío consiste en encontrar el tono justo: Big no puede sonar emocional, pero tampoco completamente distante. En ese delicado equilibrio reside gran parte del éxito del personaje, una voz que no juzga, pero que impone reglas claras y genera un impacto inmediato en los participantes.

Detrás de cada mensaje existe además un importante trabajo de producción que define contenidos, tiempos y estrategias narrativas. Sin embargo, es Valss quien termina de darle vida a ese “personaje invisible” que los jugadores perciben casi como una autoridad absoluta dentro de la casa.

Con el paso de los años, la voz de Big se transformó en uno de los sellos distintivos de Gran Hermano. Sus intervenciones suelen viralizarse en redes sociales y son miles los fanáticos que imitan su particular manera de hablar, demostrando que su influencia trasciende ampliamente la pantalla.

Porque en Gran Hermano no todo pasa por lo que se ve. Muchas veces, lo más importante es justamente lo que se escucha.