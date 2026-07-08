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Quién es el hombre que besó a Marley por el épico triunfo de Argentina a Egipto: el video

En la victoria de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026, se conoció quién es el hombre que le dio un beso en el estadio en plena emoción por el histórico resultado.

8 jul 2026, 14:30
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Quién es el hombre que besó a Marley por el épico triunfo de Argentina a Egipto: el video

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Quién es el hombre que besó a Marley por el épico triunfo de Argentina a Egipto: el video

La victoria en el final de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026 por los octavos de final desató una verdadera locura y emoción en todo el país y también los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio de Atlanta, Estados Unidos.

La multitud de argentinos sufrió y después festejó con todo la remontada del equipo que iba perdiendo 2 a 0 y en los minutos finales pudo dar vuelta el marcador con goles de Cuti Romero, Messi y el último de Enzo Fernández en tiempo adicionado.

Lo cierto es que en los instantes finales del partido, tras el último gol, se viralizó un video del alocado festejo de Marley en el estadio donde se lo ve besando a otro hombre.

El mismo se trata de Francisco Delgado, ex participante del reality Gran Hermano, quien compartió ese divertido y emocionante momento en su cuenta de Instagram en medio de la locura que le provocó el último tanto de la Selección que selló el pase a cuartos de final.

"Perdón @marley_ok pero en el tercer gol necesitaba descargar! ¡Te amo Argentina... Te amo Leo! Amo ser argentino, no puedo más. Soy feliz", indicó el ex GH en su cuenta de Instagram al compartir las imágenes del festejo del último gol de la Scaloneta a pura emoción y el beso que sorprendió al conductor de Por el mundo Mundial (Telefe).

Ahora se viene Suiza por los cuartos de final el próximo sábado en Kansas y Marley estará presente una vez más con su aliento en el estadio junto a miles de hinchas. ¡Vamos Argentina!

El alocado festejo de Susana Giménez y Marley en el Mundial

Susana Giménez y Marley estallaron de emoción con el gol de Lionel Messi ante Cabo Verde. Los conductores vivieron el partido desde las tribunas del estadio en Miami y no pudo contener la euforia cuando el capitán de la Selección Argentina abrió el marcador con un verdadero golazo.

En el video se la ve a la diva de los teléfonos viviendo el partido con la intensidad de una hincha más, levantándose de su asiento y celebrando con euforia el tanto del capitán.

“¡Vamo’! Messi, Messi”, gritó Susana Giménez, completamente desatada por la emoción, en un festejo que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la Selección.

Luego llegaron los momentos de tensión con la reacción del equipo africano en dos oportunidades aunque finalmente el conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró quedarse con la clasificación con los tantos de Lisandro Martínez y Cristian Romero.

     

 

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