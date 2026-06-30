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Pancitos de queso caseros: la receta fácil que no necesita amasado ni leudado

Con ingredientes básicos y un paso a paso muy simple, esta receta permite preparar pancitos de queso caseros como los que se encuentran en panaderías y confiterías.

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Con ingredientes básicos y un paso a paso muy simple

Con ingredientes básicos y un paso a paso muy simple, esta receta permite preparar pancitos de queso caseros como los que se encuentran en panaderías y confiterías.

Con una corteza apenas crocante, un interior tierno y un intenso sabor a queso, estos pancitos tipo scones son una opción ideal para el desayuno, la merienda o para acompañar una picada.

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Una receta sencilla paso a paso para hacer pan casero en casa, con buena corteza, miga aireada y pocos ingredientes.

La receta se destaca por su practicidad: no requiere amasado, leudado ni largas esperas, y permite obtener en pocos minutos un resultado casero, esponjoso y muy parecido al de las cafeterías.

Ingredientes para los pancitos de queso

Para obtener aproximadamente 12 pancitos grandes, según la receta difindida por el canal de YouTube "Siempre hambrientos", se necesitan:

  • Harina: 500 g (medio kilo).
  • Sal: 1 cucharadita al ras.
  • Polvo de hornear: 2 cucharaditas.
  • Manteca: 100 g, fría y cortada en cubos.
  • Queso: aproximadamente 200 g de un queso semiduro, rallado o en cubitos. De manera opcional, se puede incorporar una pequeña cantidad de queso cheddar para potenciar el sabor.
  • Huevo: 1 unidad.
  • Leche: 1 taza aproximadamente (la cantidad puede variar según la absorción de la harina y el tamaño del huevo).
  • Opcional: mezcla de huevo y leche para pincelar y queso extra para espolvorear antes de hornear.

Paso a paso para preparar los pancitos de queso

  • Mezclar los ingredientes secos. En un recipiente amplio, integrar la harina, la sal y el polvo de hornear.
  • Preparar el arenado. Incorporar la manteca fría en cubos y desmenuzarla con las manos junto con la harina hasta obtener una textura similar a la arena húmeda.
  • Agregar el queso. Incorporar el queso rallado o en cubitos y mezclar hasta distribuirlo de manera uniforme.
  • Incorporar los líquidos. Añadir el huevo previamente batido con un tenedor y comenzar a agregar la leche de a poco. Es importante hacerlo de forma gradual para lograr una masa con la consistencia adecuada.
  • Formar la masa. Unir todos los ingredientes con las manos hasta obtener un bollo desprolijo. No es necesario amasar: solo hay que integrar la preparación hasta que no queden restos secos.
  • Dar forma a los pancitos. Colocar la masa sobre una superficie enharinada, dividirla en dos partes iguales y estirar cada una con las manos hasta formar un disco de aproximadamente 2,5 centímetros de espesor.
  • Cortar las porciones. Dividir cada disco en seis triángulos, como si fuera una pizza, para obtener porciones parejas sin necesidad de utilizar cortantes.
  • Preparar para el horno. Distribuir las piezas sobre una placa previamente enmantecada, dejando espacio entre ellas porque crecerán durante la cocción. Si se desea, pincelar con una mezcla de huevo y leche y espolvorear un poco más de queso por encima.
  • Hornear. Cocinar en un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que los pancitos estén bien dorados.
  • Dejar enfriar. Retirar del horno y esperar unos minutos antes de servir para disfrutar mejor de su textura tierna y su sabor.
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