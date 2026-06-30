Pancitos de queso caseros: la receta fácil que no necesita amasado ni leudado

Con una corteza apenas crocante, un interior tierno y un intenso sabor a queso, estos pancitos tipo scones son una opción ideal para el desayuno, la merienda o para acompañar una picada.
Con ingredientes básicos y un paso a paso muy simple, esta receta permite preparar pancitos de queso caseros como los que se encuentran en panaderías y confiterías.
Con ingredientes básicos y un paso a paso muy simple, esta receta permite preparar pancitos de queso caseros como los que se encuentran en panaderías y confiterías.
Con una corteza apenas crocante, un interior tierno y un intenso sabor a queso, estos pancitos tipo scones son una opción ideal para el desayuno, la merienda o para acompañar una picada.
La receta se destaca por su practicidad: no requiere amasado, leudado ni largas esperas, y permite obtener en pocos minutos un resultado casero, esponjoso y muy parecido al de las cafeterías.
Para obtener aproximadamente 12 pancitos grandes, según la receta difindida por el canal de YouTube "Siempre hambrientos", se necesitan: