Quién era el novio de Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann, que sufrió su primer desamor

En ese contexto, la modelo recordó lo que ocurrió cuando Allegra, su segunda hija con el exfutbolista, le contó que ya no estaba en pareja con el adolescente. El romance había durado poco, pero eso no impidió que Nicole desarrollara un cariño especial por el chico.

“Ali me odió. Fue su primer noviecito y le duró re poquito. Ella no estaba mal, pero cuando me vino a decir que ya no estaba más con él, me puse a llorar”, relató entre risas.

La reacción de la modelo desconcertó a Allegra, que no entendía por qué su mamá estaba tan triste por una ruptura que ella misma parecía haber procesado sin mayores dificultades. En lugar de encontrar el consuelo que esperaba, la adolescente se encontró con una madre que también lamentaba el final de la historia.

Nicole intentó explicarle qué le pasaba y reconoció que el afecto que había desarrollado por el joven fue determinante en su reacción.

“Y le dije: ‘Ay, pero era un amor, yo me encariñé, pobrecito’”, recordó.

Pero Allegra no estaba dispuesta a aceptar tan fácilmente la postura de su mamá. La adolescente le hizo una pregunta directa que dejó en evidencia el inesperado lugar que había tomado Nicole en medio de la separación.

“Me dijo: ‘Pero mamá, ¿estás de mi lado o estás del lado de él?’”, contó la conductora.

Como si el episodio no fuera suficientemente insólito, Nicole también recordó un gesto del adolescente que había contribuido a que le tomara cariño: “Pobrecito, le había traído un cosito tejidito a Cruz”, explicó, en referencia al regalo que el joven le había llevado a su hijo menor.

La reacción de Allegra fue inmediata: “Pero mamá, ¿me estás jodiendo?”, recordó Nicole, al reconstruir el divertido intercambio.

Aunque la anécdota estuvo atravesada por el humor, también dejó ver una faceta íntima de la modelo: el cariño que puede desarrollar por las personas que forman parte de la vida de sus hijas, incluso cuando esos vínculos llegan a su fin.

Por el momento, en el relato compartido por Nicole no trascendió la identidad del adolescente ni se dieron detalles sobre las razones de la ruptura. Lo que sí quedó claro es que el primer desamor de Allegra tuvo una protagonista inesperada: su propia mamá, que terminó sufriendo la separación casi tanto como —o incluso más que— la adolescente.