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Quién era el novio de Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann, que sufrió su primer desamor

Quién era el joven que salió con Allegra Cubero y por qué su ruptura también afectó a Nicole Neumann. Enterate.

Quién era el novio de Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann, que sufrió su primer desamor

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, atravesó su primera separación amorosa y su mamá sorprendió al revelar cómo reaccionó ante la noticia. Lejos de limitarse a consolar a la adolescente, la modelo confesó que se había encariñado tanto con el primer novio de su hija que terminó llorando cuando se enteró de que la relación había llegado a su fin.

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El joven en cuestión es Lucho Ferrari, a quien la adolescente presentó públicamente a fines de 2025 a través de un video en el que aparecían bailando juntos. “Novios. Te amo”, escribió entonces en sus redes sociales.

De edad similar a Allegra, Lucho también se destaca por su pasión por el deporte: practica ciclismo de pista y recientemente participó del Campeonato Argentino de Pista para Menores y Juveniles Rafaela 2026.

La anécdota salió a la luz en el stream que conduce Nicole, en medio de una charla con Juan Otero y su hermana Geraldine sobre los vínculos que las madres construyen con las primeras parejas de sus hijos.

En ese contexto, la modelo recordó lo que ocurrió cuando Allegra, su segunda hija con el exfutbolista, le contó que ya no estaba en pareja con el adolescente. El romance había durado poco, pero eso no impidió que Nicole desarrollara un cariño especial por el chico.

“Ali me odió. Fue su primer noviecito y le duró re poquito. Ella no estaba mal, pero cuando me vino a decir que ya no estaba más con él, me puse a llorar”, relató entre risas.

La reacción de la modelo desconcertó a Allegra, que no entendía por qué su mamá estaba tan triste por una ruptura que ella misma parecía haber procesado sin mayores dificultades. En lugar de encontrar el consuelo que esperaba, la adolescente se encontró con una madre que también lamentaba el final de la historia.

Nicole intentó explicarle qué le pasaba y reconoció que el afecto que había desarrollado por el joven fue determinante en su reacción.

“Y le dije: ‘Ay, pero era un amor, yo me encariñé, pobrecito’”, recordó.

Pero Allegra no estaba dispuesta a aceptar tan fácilmente la postura de su mamá. La adolescente le hizo una pregunta directa que dejó en evidencia el inesperado lugar que había tomado Nicole en medio de la separación.

Me dijo: ‘Pero mamá, ¿estás de mi lado o estás del lado de él?’”, contó la conductora.

Como si el episodio no fuera suficientemente insólito, Nicole también recordó un gesto del adolescente que había contribuido a que le tomara cariño: “Pobrecito, le había traído un cosito tejidito a Cruz”, explicó, en referencia al regalo que el joven le había llevado a su hijo menor.

La reacción de Allegra fue inmediata: “Pero mamá, ¿me estás jodiendo?”, recordó Nicole, al reconstruir el divertido intercambio.

Aunque la anécdota estuvo atravesada por el humor, también dejó ver una faceta íntima de la modelo: el cariño que puede desarrollar por las personas que forman parte de la vida de sus hijas, incluso cuando esos vínculos llegan a su fin.

Por el momento, en el relato compartido por Nicole no trascendió la identidad del adolescente ni se dieron detalles sobre las razones de la ruptura. Lo que sí quedó claro es que el primer desamor de Allegra tuvo una protagonista inesperada: su propia mamá, que terminó sufriendo la separación casi tanto como —o incluso más que— la adolescente.

En pocas palabras

  • Primer desamor: Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann, transitó su primera separación amorosa.
  • Reacción de Nicole: La modelo confesó haberse encariñado tanto con el novio de su hija que terminó llorando al saber de la ruptura.
  • El novio deportista: Lucho Ferrari, de edad similar a Allegra, practica ciclismo de pista y participó en campeonatos juveniles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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