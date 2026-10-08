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Impresionante: Darío Barassi mostró orgulloso los avances de su cambio físico y sorprendió con un particular detalle de tanto esfuerzo

Darío Barassi mostró orgulloso su cambio físico y hubo un detalle que llamó la atención. Miralo.

Impresionante: Darío Barassi mostró orgulloso los avances de su cambio físico y sorprendió con un particular detalle de tanto esfuerzo

Darío Barassi volvió a mostrar los resultados de su cambio físico y esta vez hubo un detalle que llamó especialmente la atención: sus piernas. El conductor compartió una imagen en sus redes sociales y dejó en evidencia el trabajo que viene realizando entre entrenamiento y un tratamiento con inyecciones para bajar de peso, proceso que él mismo contó públicamente.

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Más allá de la balanza, lo que ahora sorprendió a sus seguidores fue la definición de sus músculos, especialmente en las piernas, algo que Barassi decidió mostrar con orgullo y que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

El cambio forma parte de un proceso que el conductor viene llevando adelante desde hace tiempo y que, según explicó en distintas oportunidades, tiene como principal objetivo mejorar su salud y sentirse mejor, más que responder a una cuestión estética.

De hecho, durante su participación en La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand le preguntó directamente por su intención de adelgazar. Barassi reconoció entonces que estaba atravesando un tratamiento y habló abiertamente sobre su decisión de bajar de peso.

El conductor ya había explicado anteriormente que no tiene un conflicto con su imagen, pero que sí quiere modificar algunos aspectos de su cuerpo por una cuestión de bienestar. “No tengo mambos, pero quiero bajar por salud”, había expresado al hablar de su proceso.

A lo largo de los años, Barassi también contó que recurrió al acompañamiento de profesionales de la salud, nutricionistas y distintas alternativas para cuidar su bienestar. Incluso en otro momento había evaluado opciones como una cirugía bariátrica.

Pero ahora la transformación parece tener un nuevo capítulo: el entrenamiento empezó a hacerse cada vez más visible en su físico.

Y fueron justamente sus piernas las que terminaron convirtiéndose en protagonistas. El conductor dejó ver una musculatura más marcada y compartió el resultado con sus seguidores, orgulloso del camino recorrido.

El cambio tampoco es algo completamente nuevo para Barassi. Hace un año, había sorprendido al publicar una foto de su juventud, en la que aparecía con el torso desnudo junto a varios amigos.

“¡Hace 50 kilos, lpm! Pero tetón siempre”, escribió entonces con su habitual sentido del humor.

La imagen generó una catarata de comentarios y permitió ver cuánto había cambiado su cuerpo con el paso del tiempo. Sin embargo, Barassi siempre intentó quitarle dramatismo al tema y dejó claro que su objetivo no es perseguir un determinado estándar de belleza, sino sentirse mejor y poder disfrutar de su vida y de su familia.

Ahora, con su nueva publicación, volvió a quedar claro que el cambio continúa. Y esta vez no fue solamente el descenso de peso lo que llamó la atención: sus nuevos músculos se llevaron todas las miradas.

En pocas palabras

  • Darío Barassi: Compartió su notable cambio físico, destacando la definición muscular en sus piernas.
  • Proceso de transformación: El conductor combina entrenamiento y un tratamiento para bajar de peso, enfocado en su salud y bienestar.
  • Repercusión: El avance generó sorpresa y comentarios positivos en sus seguidores, evidenciando su progreso constante.
Resumen generado por Thinkindot AI
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