Impresionante: Darío Barassi mostró orgulloso los avances de su cambio físico y sorprendió con un particular detalle de tanto esfuerzo

El conductor ya había explicado anteriormente que no tiene un conflicto con su imagen, pero que sí quiere modificar algunos aspectos de su cuerpo por una cuestión de bienestar. “No tengo mambos, pero quiero bajar por salud”, había expresado al hablar de su proceso.

A lo largo de los años, Barassi también contó que recurrió al acompañamiento de profesionales de la salud, nutricionistas y distintas alternativas para cuidar su bienestar. Incluso en otro momento había evaluado opciones como una cirugía bariátrica.

Pero ahora la transformación parece tener un nuevo capítulo: el entrenamiento empezó a hacerse cada vez más visible en su físico.

Y fueron justamente sus piernas las que terminaron convirtiéndose en protagonistas. El conductor dejó ver una musculatura más marcada y compartió el resultado con sus seguidores, orgulloso del camino recorrido.

El cambio tampoco es algo completamente nuevo para Barassi. Hace un año, había sorprendido al publicar una foto de su juventud, en la que aparecía con el torso desnudo junto a varios amigos.

“¡Hace 50 kilos, lpm! Pero tetón siempre”, escribió entonces con su habitual sentido del humor.

La imagen generó una catarata de comentarios y permitió ver cuánto había cambiado su cuerpo con el paso del tiempo. Sin embargo, Barassi siempre intentó quitarle dramatismo al tema y dejó claro que su objetivo no es perseguir un determinado estándar de belleza, sino sentirse mejor y poder disfrutar de su vida y de su familia.

Ahora, con su nueva publicación, volvió a quedar claro que el cambio continúa. Y esta vez no fue solamente el descenso de peso lo que llamó la atención: sus nuevos músculos se llevaron todas las miradas.