Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y hay alerta de tsunami en nueve países

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Daños cerca del epicentro y preocupación en la capital

En la capital panameña, el sismo provocó un balanceo prolongado en edificios altos y sectores de oficinas. Aunque el epicentro se encontraba lejos de la ciudad, la intensidad del movimiento se hizo sentir en las estructuras elevadas y generó escenas de temor y autoevacuaciones.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó inicialmente una magnitud de 7,0 y una profundidad de 10 kilómetros. Posteriormente, los registros fueron actualizados. Otros reportes situaron la profundidad del terremoto en 33 kilómetros y señalaron una magnitud de hasta 8,0 en la escala de Richter.

Un nuevo sismo y una alerta de tsunami en la región

La actividad sísmica continuó con un nuevo movimiento de magnitud 6,0, detectado por la Universidad de Panamá. La sucesión de temblores mantuvo la preocupación en las zonas afectadas, en medio de los reportes sobre daños materiales y evacuaciones preventivas.

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Además, se difundió una alerta de tsunami para nueve países de la región, entre ellos Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador informó sobre una amenaza moderada de tsunami prevista para las 14.37 de este viernes.

La ubicación de algunos movimientos sísmicos en zonas marítimas puede aumentar el riesgo de formación de olas que afecten áreas costeras. Por ese motivo, las alertas buscan advertir sobre posibles cambios en el nivel del mar y reducir la exposición de la población en las zonas de riesgo.

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