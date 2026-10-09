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TEMBLOR DE GRAN MAGNITUD

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y hay alerta de tsunami en nueve países

El sismo generó escenas de pánico en la capital, donde cientos de personas salieron de los edificios. Por el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes y provocó autoevacuaciones en la capital, donde cientos de personas abandonaron edificios por temor a posibles derrumbes, según constató la agencia AFP. Hasta el momento, no se habían reportado víctimas ni daños materiales.

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A más de una semana del terremoto en Colombia, crece la cifra de muertos. (Foto: Reuters)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente que el movimiento había alcanzado una magnitud de 8, pero luego revisó el registro y lo estableció en 7,6. El organismo ubicó el epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en el centro sur de Panamá.

El temblor también se sintió en distintas ciudades de Colombia y Costa Rica. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento fue superficial, una característica que favoreció que se percibiera en varias zonas del país y motivara evacuaciones en algunas de sus principales capitales.

La magnitud del movimiento fue revisada por distintos organismos, con estimaciones que oscilaron entre 7,4 y 8,0, y el episodio generó preocupación por la posibilidad de un tsunami en varios países de la región.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Daños cerca del epicentro y preocupación en la capital

En la capital panameña, el sismo provocó un balanceo prolongado en edificios altos y sectores de oficinas. Aunque el epicentro se encontraba lejos de la ciudad, la intensidad del movimiento se hizo sentir en las estructuras elevadas y generó escenas de temor y autoevacuaciones.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó inicialmente una magnitud de 7,0 y una profundidad de 10 kilómetros. Posteriormente, los registros fueron actualizados. Otros reportes situaron la profundidad del terremoto en 33 kilómetros y señalaron una magnitud de hasta 8,0 en la escala de Richter.

Un nuevo sismo y una alerta de tsunami en la región

La actividad sísmica continuó con un nuevo movimiento de magnitud 6,0, detectado por la Universidad de Panamá. La sucesión de temblores mantuvo la preocupación en las zonas afectadas, en medio de los reportes sobre daños materiales y evacuaciones preventivas.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Además, se difundió una alerta de tsunami para nueve países de la región, entre ellos Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador informó sobre una amenaza moderada de tsunami prevista para las 14.37 de este viernes.

La ubicación de algunos movimientos sísmicos en zonas marítimas puede aumentar el riesgo de formación de olas que afecten áreas costeras. Por ese motivo, las alertas buscan advertir sobre posibles cambios en el nivel del mar y reducir la exposición de la población en las zonas de riesgo.

Noticia en desarrollo...

En pocas palabras

  • Terremoto de 7,6: Sacudió Panamá y generó alerta de tsunami en nueve países, sin reportes iniciales de víctimas.
  • Epicentro y repercusión: El sismo, con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, se sintió en Colombia y Costa Rica, provocando autoevacuaciones.
  • Alerta de tsunami: Se emitió para Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México, con amenaza moderada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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