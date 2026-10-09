Conmoción total: murió el padre de Nahuel González a tres días del hallazgo del cuerpo de su hijo

Qué se sabe sobre la muerte del padre de Nahuel González en Junín

El fallecimiento del padre de Nahuel González fue confirmado durante la mañana del viernes y volvió a sacudir a los habitantes de Junín, en el este de Mendoza.

Según los primeros datos difundidos, el hombre fue encontrado sin vida en su vivienda, tres días después de que los equipos de búsqueda localizaran el cuerpo de su hijo en un canal de riego. La noticia se conoció mientras la comunidad todavía atravesaba el duelo por la muerte del chico de 12 años.

La información publicada señala que el hombre había manifestado intenciones de quitarse la vida después de conocer la muerte del menor. Este antecedente forma parte del contexto en el que se produjo el nuevo episodio, aunque las circunstancias precisas del fallecimiento deben establecerse a partir de las actuaciones oficiales.

Luego del hallazgo, se desplegaron tareas periciales en el domicilio. La intervención de la Policía Científica y de funcionarios judiciales tuvo como objetivo realizar los procedimientos correspondientes y reunir elementos para documentar lo ocurrido.

Por el momento, el hecho se suma a una investigación que ya había movilizado a distintos organismos de emergencia y generado una fuerte repercusión en el departamento mendocino.

La muerte del padre ocurrió apenas 72 horas después del hallazgo de Nahuel, un intervalo que dimensiona la rapidez con la que se sucedieron los acontecimientos y el impacto que tuvieron sobre el entorno familiar.

La sucesión de ambas muertes provocó nuevas expresiones de dolor entre los vecinos, mientras se aguarda que las autoridades puedan avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de cada episodio.

Cómo fue la desaparición de Nahuel González en Mendoza

La historia comenzó el martes 6 de octubre, cuando Nahuel González, de 12 años, desapareció en las inmediaciones de la Ruta 60 y la calle Chileno Herrera, en una zona rural del departamento de Junín.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el niño se encontraba junto a su padre cerca de un canal de riego cuando se produjo la desaparición. La situación cambió de manera repentina y dio inicio a una búsqueda que mantuvo en vilo a la localidad.

Según los datos conocidos, el hombre se había ausentado durante unos instantes y, al regresar, advirtió que su hijo ya no estaba en el lugar. Ante esa situación, dio aviso a las autoridades para solicitar ayuda.

La desaparición puso en marcha un operativo en el que participaron efectivos policiales, bomberos y personal especializado. Los equipos debieron concentrar sus esfuerzos en el canal y sus alrededores para intentar establecer dónde se encontraba el menor.

Las características del lugar, atravesado por infraestructura de riego, llevaron a desplegar tareas específicas de búsqueda. El objetivo era localizar al niño lo antes posible y determinar qué había ocurrido durante los momentos en los que se perdió contacto con él.

La preocupación creció a medida que avanzaban las horas sin novedades. Finalmente, el operativo terminó con el hallazgo del cuerpo de Nahuel en el interior del canal.

Dónde encontraron el cuerpo de Nahuel González

El cuerpo del niño fue localizado por integrantes del Grupo Operativo de Buceo, que participaron de las tareas en el canal de riego.

De acuerdo con la información difundida, el menor se encontraba atrapado debajo de la Ruta 60, en el sector donde se concentraron los trabajos de búsqueda.

El hallazgo confirmó el desenlace más doloroso para la familia y para los vecinos que seguían el caso desde el momento en que se denunció la desaparición. A partir de entonces, las actuaciones se orientaron a documentar lo ocurrido y a reconstruir las circunstancias que condujeron a la muerte del chico.

La ubicación del cuerpo fue uno de los datos centrales del procedimiento, ya que permitió establecer el lugar exacto en el que había sido encontrado el menor.

Sin embargo, el hallazgo por sí solo no permite reconstruir todos los detalles del episodio. Para determinar de manera precisa cómo sucedieron los hechos, resulta necesario considerar las pericias y las conclusiones de las autoridades que intervienen en la investigación.

El caso generó especial preocupación por la edad de la víctima y por las circunstancias en las que se produjo la desaparición. Nahuel tenía apenas 12 años y su muerte tuvo una repercusión inmediata en el ámbito familiar, escolar y comunitario.

En las horas posteriores al hallazgo, el dolor se extendió entre quienes conocían al niño y entre los habitantes de Junín, que acompañaron con atención el desarrollo de las actuaciones.

El operativo de búsqueda que terminó con el hallazgo del nene de 12 años

La búsqueda de Nahuel requirió la participación de distintos equipos de emergencia y personal especializado. Tras recibir el aviso sobre la desaparición, las autoridades desplegaron un operativo en las inmediaciones del canal de riego.

En el procedimiento intervinieron policías, bomberos y efectivos con preparación específica para trabajar en este tipo de escenarios. Entre ellos se encontraba el Grupo Operativo de Buceo, cuyos integrantes finalmente localizaron el cuerpo.

La participación de equipos especializados resultó fundamental para desarrollar las tareas en el canal, donde el niño había sido visto por última vez junto a su padre.

El operativo concluyó con el hallazgo del cuerpo debajo de la Ruta 60, una noticia que terminó con la incertidumbre sobre el paradero del menor, pero abrió una etapa marcada por el dolor y las preguntas sobre lo ocurrido.

Desde entonces, la investigación busca establecer las circunstancias del episodio a partir de los elementos reunidos por las autoridades.

La intervención policial y judicial también forma parte de ese proceso, que requiere diferenciar los datos confirmados de las hipótesis que puedan surgir durante el análisis de las pruebas.

Mientras tanto, la muerte de Nahuel continúa siendo el eje de una historia que conmocionó a Junín y que, tres días después, sumó el fallecimiento de su padre.

La muerte de Nahuel González golpeó a la comunidad educativa de Junín

El impacto del caso también llegó a la escuela a la que asistía el niño. Nahuel era alumno de la Escuela 1-251 Presidente Marcelo Torcuato de Alvear, institución que quedó atravesada por la noticia de su muerte.

Como consecuencia de lo ocurrido, el establecimiento suspendió las clases presenciales durante el miércoles, en una jornada marcada por el duelo y la conmoción.

La pérdida de un estudiante de 12 años provocó un fuerte impacto entre quienes integran la comunidad educativa. La escuela es uno de los espacios centrales en la vida cotidiana de los chicos y sus familias, por lo que una situación de estas características afecta tanto a los compañeros como a docentes y demás integrantes de la institución.

La suspensión de las actividades presenciales se produjo después del hallazgo del cuerpo, cuando la noticia todavía generaba una profunda repercusión en la localidad.

Con el paso de los días, el fallecimiento del padre volvió a poner a la comunidad frente a una situación dolorosa. La sucesión de los acontecimientos amplificó el impacto del caso y renovó las expresiones de pesar entre los habitantes de Junín.

En este contexto, el acompañamiento de las personas cercanas y de los espacios comunitarios adquiere especial importancia para quienes atraviesan una pérdida.

La investigación por la muerte de Nahuel González continúa abierta

Mientras se conocía la muerte del padre, las autoridades continuaban trabajando para establecer las circunstancias en las que falleció el niño.

El cuerpo de Nahuel había sido encontrado el martes 6 de octubre en el canal de riego, después de que se denunciara su desaparición en una zona rural de Junín. Desde ese momento, las actuaciones apuntan a reconstruir la secuencia de hechos y analizar los elementos disponibles.

La información difundida permitió conocer el lugar en el que el niño desapareció, la búsqueda desplegada por los equipos de emergencia y el punto donde finalmente fue localizado. No obstante, los detalles que no fueron confirmados oficialmente deben mantenerse bajo análisis hasta que se conozcan los resultados de las actuaciones.

En paralelo, la muerte del padre dio lugar a nuevas pericias en su domicilio, con la intervención de personal de Policía Científica y funcionarios judiciales.

Se trata de dos episodios diferentes que quedaron vinculados por una misma tragedia familiar y por la cercanía temporal entre ambos. El esclarecimiento de las circunstancias de cada muerte depende de las actuaciones correspondientes y de la información que puedan confirmar las autoridades.

Por ahora, Junín atraviesa horas de profundo dolor. La muerte de Nahuel, el operativo de búsqueda y el posterior fallecimiento de su padre dejaron una huella en una comunidad que todavía intenta comprender lo sucedido.

La investigación deberá aportar precisiones sobre los hechos, mientras familiares, vecinos y miembros de la comunidad educativa enfrentan las consecuencias de una tragedia que conmocionó a todo el departamento mendocino.