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Robaron un auto, los grabó la cámara interna y una frase terminó delatando a la banda

Un sistema de videovigilancia instalado en el vehículo registró el recorrido y las conversaciones de los delincuentes. Uno de los sospechosos fue detenido tras una persecución que terminó con el auto volcado.

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Video: robaron un auto

Video: robaron un auto, los grabó la cámara interna y una frase terminó delatando a la banda

La tecnología instalada en un automóvil fue clave para desbaratar parcialmente una banda dedicada al robo de vehículos en La Matanza. Una cámara interna con audio, ubicada en el espejo retrovisor de un Toyota Corolla, registró cada movimiento de los delincuentes luego del asalto e incluso captó una frase que reveló la modalidad con la que operaban.

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Tres asaltantes sorprendieron a una mujer cuando estaba subiendo a su automóvil. (Foto: A24)

El hecho ocurrió en Isidro Casanova, cuando un hombre de 49 años fue sorprendido por al menos dos ladrones armados mientras descendía de su vehículo sobre la calle Pedro Ferré. Bajo amenazas, la víctima fue obligada a abandonar el auto, que los delincuentes utilizaron para continuar con su raid delictivo.

La frase que complicó a la banda

Sin que los asaltantes lo advirtieran, la cámara instalada en el vehículo siguió grabando durante toda la fuga. Además de registrar el recorrido, el sistema captó las conversaciones que mantenían entre ellos.

En uno de los audios incorporados a la investigación, uno de los sospechosos lanzó una orden que terminó siendo una de las principales pruebas de la causa: "Si encontrás otro coche, frenale gato. Vamos a robar otro".

Para los investigadores, esa conversación confirma que la banda actuaba bajo la modalidad de raid delictivo, robando un vehículo para utilizarlo inmediatamente en nuevos asaltos.

La persecución terminó con un auto volcado

Gracias al sistema de geolocalización del Toyota Corolla, la Policía pudo seguir en tiempo real el recorrido del vehículo robado.

El operativo permitió localizarlo en el cruce de San Matías y Santa Cruz, en la localidad de Rafael Castillo, donde comenzó una persecución.

La fuga terminó en la esquina de Correa y Estanislao del Campo, cuando el conductor perdió el control del automóvil y cayó a una zanja tras volcar.

En ese momento fue detenido Enzo González, de 20 años, quien intentaba escapar abordando un Fiat Cronos en el que lo esperaban dos mujeres. Ambas quedaron también a disposición de la Justicia mientras se determina su participación en el hecho.

La causa quedó en manos de la UFI N° 13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Marotto. Los investigadores ordenaron realizar peritajes sobre el vehículo recuperado y analizan las imágenes y los audios registrados por la cámara para identificar al resto de la organización, que estaría vinculada con otros robos cometidos durante la misma jornada.

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