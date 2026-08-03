Robaron un auto, los grabó la cámara interna y una frase terminó delatando a la banda

Para los investigadores, esa conversación confirma que la banda actuaba bajo la modalidad de raid delictivo, robando un vehículo para utilizarlo inmediatamente en nuevos asaltos.

La persecución terminó con un auto volcado

Gracias al sistema de geolocalización del Toyota Corolla, la Policía pudo seguir en tiempo real el recorrido del vehículo robado.

El operativo permitió localizarlo en el cruce de San Matías y Santa Cruz, en la localidad de Rafael Castillo, donde comenzó una persecución.

La fuga terminó en la esquina de Correa y Estanislao del Campo, cuando el conductor perdió el control del automóvil y cayó a una zanja tras volcar.

En ese momento fue detenido Enzo González, de 20 años, quien intentaba escapar abordando un Fiat Cronos en el que lo esperaban dos mujeres. Ambas quedaron también a disposición de la Justicia mientras se determina su participación en el hecho.

La causa quedó en manos de la UFI N° 13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Marotto. Los investigadores ordenaron realizar peritajes sobre el vehículo recuperado y analizan las imágenes y los audios registrados por la cámara para identificar al resto de la organización, que estaría vinculada con otros robos cometidos durante la misma jornada.