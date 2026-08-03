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Las fotos del reencuentro de Wanda Nara y Maxi López con sus hijos y Martín Migueles en Italia

La conductora Wanda Nara y el ex futbolista Maxi López mostraron en las redes imágenes del reencuentro en familia en Italia junto a Martín Migueles.

3 ago 2026, 14:05
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Las fotos del reencuentro de Wanda Nara y Maxi López con sus hijos y Martín Migueles en Italia

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Las fotos del reencuentro de Wanda Nara y Maxi López con sus hijos y Martín Migueles en Italia

En medio de la tensión judicial con Mauro Icardi y el fallo de la Justicia en Italia, Wanda Nara se mostró relajada compartiendo un paseo en familia con Maxi López y sus hijos.

La conductora y el exfutbolista compartieron imágenes en las redes del momento en familia que disfrutaron junto a sus hijos y también Martín Migueles.

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Maxi López compartió primero una postal desde un centro comercial y explicó acompañado de un perro: "Domingo. Las chicas de compras y los chicos en el cine, acá con la japonesa bancando la parada".

Luego, Wanda Nara subió una imagen del paseo de día por una calle de Milán con un edificio clásico de la ciudad de fondo donde se la veía junto a sus hijos y Maxi y Migueles dialogando y caminando a la par.

"Trámites con Solange en Italia", agregó en otra imagen Maxi remarcando el buen momento como familia que atraviesan hace tiempo tras dejar de lado las discusiones.

Cabe recordar que el viernes la mediática anunció con alegría la resolución de la Justicia en ese país que le permitía gestionar los pasaportes de sus hijas tras el robo en la casa de Milán sin la necesidad de la autorización de Mauro Icardi.

Wanda Nara respondió fuerte a las críticas por una foto en bikini

Wanda Nara volvió a estar en el centro de la polémica después de que una foto suya en bikini comenzara a circular en las redes sociales y generara todo tipo de comentarios sobre su físico.

Lejos de quedarse callada, la conductora decidió responder desde su cuenta de X con un contundente mensaje en el que aseguró que la imagen había sido editada y defendió su cuerpo sin filtros.

Todo comenzó cuando una usuaria publicó un collage con dos fotos de ella —una tomada en la playa y otra frente a un espejo— y escribió: "Foto de ayer y foto de ahora. La señora de los 1000 filtros".

Al ver la publicación, la conductora reaccionó de inmediato y desmintió que la imagen fuera real: "Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", comentó tajante dejando en claro su postura frente a las críticas.

     

 

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